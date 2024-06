José Alperovich fue condenado por abuso sexual: le impusieron 16 años de prisión

El ex gobernador de Tucumán y ex senador nacional, José Alperovich, fue condenado por el juez Juan Ramos Padilla a la pena de 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina segunda y ex colaboradora.

El titular del Tribunal Oral Federal 29 ordenó la inmediata detención del dirigente del peronismo y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

La víctima, de 29 años al momento de presentar su denuncia, se incorporó como “mano derecha” de Alperovich a fines de 2017, para manejar la agenda del político en la campaña electoral donde competiría -y perdería- contra Juan Manzur.

En ese tiempo, el hoy condenado, de 69 años, ocupaba una banca en la Cámara Alta, tras ser electo en 2015.

El 24 de mayo de 2019 la joven renunció. Meses después, publicó una carta acusando a su tío segundo, quien pidió licencia sin goce de sueldo.

Se abrieron dos investigaciones, una en Tucumán y otra en Buenos Aires, que luego se terminarían unificando por orden de la Corte Suprema.

El debate comenzó el pasado 5 de febrero. Alperovich fue juzgado por tentativa de abuso y por abuso sexual simple y con acceso carnal. Se llevaron a cabo 15 audiencias y participaron casi 70 testigos y peritos.

En el tramo final del proceso, la semana pasada, la querella reclamó su condena por “múltiples hechos de abuso sexual de variada naturaleza”.

“Se puede afirmar, más allá de toda duda razonable, que Alperovich es el autor de todos los hechos”, planteó.

En tanto, afirmó que, para cometerlos, se valió del “enorme poder” que tenía “a nivel laboral, familiar y político” en toda la provincia norteña.

La letrada Carolina Cymerman y su colega Pablo Rovatti consideraron comprobados los tres hechos de abuso sexual -dos de ellos en grado de tentativa- y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal consignados en el auto de elevación a juicio.

Cymerman enfatizó que el testimonio de la víctima es una prueba fundamental en casos de violencia sexual y precisó que luego de la denuncia de la mujer, a fines de 2017, pese a que hubo una “brutal campaña de deslegitimación de su palabra”, ella siguió adelante.

“Su testimonio fue contundente, aportó precisiones y detalles escabrososos. La idea de un relato fabricado, como intentó instalar el acusado, es ridícula”, sumó.

En la misma línea, a su turno, el fiscal Sandro Abraldes alegó: “Este juicio es un juicio de la impunidad del poder”.

“Alperovich estuvo siempre ubicado arriba, en una posición de poder amplio, y F.L. muy por debajo, en un área de sometimiento”, sumó.