Ideología de género: una “desistidora” en Córdoba y un debate pendiente sobre salud mental

Por Pilar

Viqueira

En febrero de 2023, la sanción de la denominada “Ley Trans” en España generó polémica.

La norma permite el libre “cambio de género” a partir de los 16, desactiva exigencias como la necesidad de un informe médico que diagnostique la disonancia entre el autopercibido y el “asignado” al nacer y habilita tratamientos hormonales durante dos años, procedimiento administrativo mediante. Además, extiende el derecho a los jóvenes de entre 14 y 16 si son acompañados por sus tutores, y a los de entre 12 y 14 con autorización judicial.

Uno de los cuestionamientos centrales a la ideología de género es que la definición de mujer se haya convertido en algo meramente subjetivo.

El año pasado, el documental “¿Qué es una mujer?” (What is a woman?), producido por la web de noticias The Daily Wire y protagonizado por el activista y comentarista político Matt Walsh, quedó disponible en X (por entonces Twitter) y tuvo muchísima difusión.

Cuestiona la ideología de género por su pretensión de negar la biología.

Entre otras acciones, Walsh entrevista a profesionales, académicos, especialistas y ciudadanos de todas las tendencias ideológicas (trans incluidos) y les formula una pregunta: ¿qué es una mujer?

Walsh -quien afirma que la ideología de género es “un asalto a la verdad” (aunque no niega que exista la disforia)- expone contradicciones, pone el foco en los peligros para los niños e intenta obtener precisiones sobre las drogas que se usan en las terapias hormonales.

La educación es otra inquietud, por la suba de la identificación transgénero. Para Walsh y otros críticos, los recientes números no se deben a la disforia sino a un “contagio social” impulsado por ideólogos, que con las redes -en especial, a partir de la pandemia- llevó a una escalada de casos en la minoría de edad.

Desde hace tiempo, individuos que fueron trans y se arrepintieron visibilizan sufrimientos.

El denominado “movimiento destransicionista” suma gente y está activo en las redes. A grandes rasgos, sus integrantes (hombres y mujeres) blanquean que recibir hormonas (desde la infancia o luego de ella) no es gratis y denuncian que individuos sanos se convierten en enfermos crónicos.

Afirman que la ideología de género se desentiende de que hay enfermedades mentales o traumas que pueden llevan a las personas a querer “cambiar de sexo” y difunden las consecuencias (muchas veces catastróficas) de tratamientos y cirugías.

En suma, exponen que el sistema no los evaluó integralmente, que encuadró sus casos como disforia sin un abordaje integral de su salud mental y que les indicó tratamientos experimentales y agresivos que, según plantean, no necesitaban.

Pioneros

Los detractores de la legislación española advirtieron que los “pioneros” en el campo de la identidad trans (incluido Finlandia) estaban volviendo sobre sus pasos.

Mientras se debatía, la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, en una entrevista con el diario El Mundo, estimó que es muy peligroso que los niños puedan “cambiar sus cuerpos sin ninguna restricción”.

El Partido Popular (PP), en tanto, advirtió sobre los “problemas irreversibles” que podría provocar la legislación por la ausencia de salvaguardas.

Paralelamente, al inaugural del VI Congreso Nacional de Bioética que se celebró en la capital española a comienzos de 2023, la vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), Luisa María González, consideró que “hay dos modos de hacer Medicina: desde la ética o desde las reglas biopolíticas”.

Dijo que la iniciativa era acientífica. “Es medicina peligrosa, tiene efectos irreversibles, psíquicos y sexuales”, aseguró. “Los cambios de sexo son experimentales, hay un cuerpo sano al que estamos dando medicación fuera de ficha técnica y que tiene efectos secundarios muy graves”, avisó, y llamó a “romper el embrujo de las creencias intocables con un debate social real y sincero”.

El gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante la norma, que cristalizó protocolos sanitarios que ya se aplicaban en comunidades autonómicas.

González insistió con los daños a la fertilidad, la insatisfacción del deseo y el aumento de la incidencia de tumores que puede causar la hormonización.

Resaltó la escalada de consultas de niños que “de la noche a la mañana dicen mamá soy trans” y fustigó que no se tomaran en cuenta la experiencia de otros países ni los testimonios de los “desistidores”. Además, apuntó contra el autodiagnóstico, la autoafirmación y la denominada “terapia afirmativa” desde el sistema de salud.

En España, Susana Domínguez le reclama más de 300 mil dólares a la sanidad pública gallega por haber sido sometida sin suficiente información a operaciones irreversibles (extirpación de útero incluida) pese a que, según alega, su principal diagnóstico es autismo. A los 15, tras una decena de sesiones, un psicólogo al que llegó derivada validó su autodiagnóstico de disforia.

DNI

En la provincia de registró un caso de destransición.

Se trata de una joven de Cosquín que a los 17 tramitó su nuevo DNI como varón, se arrepintió y tuvo que recurrir al Judicial para volver a modificarlo.

En 2016, expresó que se sentía más cómoda comportándose y vistiéndose como un hombre. Inicialmente sus padres se opusieron, pero terminaron apoyándola.

Con el tiempo y ya más madura, según manifestó, se dio cuenta que lucir y presentarse ante la sociedad como un varón la mortificaba y no quiso seguir bajo esa identidad.

Al cumplir 20, y tras haber vivido dos años como varón, quiso recuperar su nombre porque vive otra vez como mujer. Como la ley solo permite hacer el cambio de género en el DNI por única vez, tuvo que recurrir a la Justicia para obtener una nueva autorización.

En su presentación ante el Juzgado competente de Cosquín alegó que portar un nombre masculino le genera vergüenza y un “agravio espiritual” que afecta su desenvolvimiento social y laboral.

El juez del caso consideró que la “variación experimentada en la intimidad de la persona” no puede ser un obstáculo para rechazar la rectificación registral y concluyó que el hecho de que el DNI no refleje la autopercepción de la actora supone un “justo motivo” para acceder a su pedido.

Datos

Según datos recientemente publicados por la agrupación Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada (conocido como MANADA ARGENTINA), el 90% de los casos de cambio de género son de chicas que dicen sentirse varones repentinamente.

El grupo está activo desde 2022. Se motorizó porque las mamás no encontraban una explicación razonable para lo que les ocurre a sus hijas en las tendencias de pensamiento imperantes.

En noviembre de 2023, a un año de su formación, le envió un comunicado a la prensa en el cual manifestó: “En 2012, se sancionó una Ley (de Identidad de Género) 26.743, que otorgó derechos merecidos a una minoría muy desprotegida y vulnerable, pero se hizo sin tener en cuenta que se proyectaría en un rango etario mayor, arrastrando a un porcentaje escandaloso de niñas y adolescentes a terapias hormonales y cirugías de afirmación y reasignación de sexo a muy temprana edad”.

MANADA ARGENTINA indicó además que en los colegios, a los chicos y chicas que manifiestan ser de otro género se los llama por el nombre “de fantasía” (“autopercibido”, en el léxico de la perspectiva de género) y estimó que ello genera “muchos problemas en menores cuya identidad está aún en temprana formación”; especialmente, entre quienes sufren TEA, TLP, autismo, anorexia y bulimia.

Prudencia

Suecia, que en 2014 legisló la autodeterminación de género y acordó prestaciones, restringió el acceso de los menores de 18 años a tratamientos hormonales. Lo hizo luego de que a fines de 2022 la autoridad sanitaria del país limitó la práctica de masectomías en adolescentes planteando que “el incierto estado de conocimiento” en la materia requería prudencia.

El país registró un alza de casos de disforia de género, una tendencia que se acentuó en el segmento de entre 13 y 17 años en personas nacidas mujeres.

Noruega también midió un número creciente de nenas que luego de la pubertad afirmaron sentirse varones y revisó protocolos.

En Estados Unidos, varias jurisdicciones retrocedieron con normativas que avalaban suministro de hormonas e intervenciones quirúrgicas a infantes.

En el Reino Unido, el Gobierno bloqueó una ley similar a la española, adoptada a finales de 2022 por el Parlamento de Escocia,

En Francia, la Academia de Medicina pidió “gran cautela médica” en el tratamiento de pacientes jóvenes.

Papa

Cabe recordar que, al inicio de este año, al dar su tradicional discurso al Cuerpo Diplomático acreditado en el Vaticano, el papa Francisco afirmó que la ideología de género es “extremadamente peligrosa” porque “borra las diferencias en su pretensión de igualar”. También dijo que parte de “colonizaciones ideológicas”.