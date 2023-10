Hotesur-Los Sauces: rechazan recurso de CFK

La vicepresidente cuestionó que no se tuviera en cuenta el voto de la cesanteada camarista Ana María Figueroa

Este martes, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, rechazó todos los recursos de Cristina Kirchner en contra de que se reabra caso Hotesur-Los Sauces y reiteró que todos los imputados en esa causa deberán defenderse en un juicio oral y público.

Con todas las apelaciones presentadas, la Sala I de la Casación federal pidió la opinión del representante del Ministerio Público.

Villar argumentó que no se está discutiendo una sentencia firme, por lo cual no hay margen jurídico para pedir la nulidad de lo resuelto por los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

Cabe recordar que Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidente, argumentó su pedido de nulidad en que los camaristas no tuvieron en cuenta el voto de la exjueza Ana María Figueroa, y que con solo dos jueces la Sala estuvo mal conformada y que la decisión de reabrir el caso se conoció después de que la Corte Suprema ordenara el cese en sus funciones de Figueroa, quien había retrasado la resolución de las causas Hotesur y Pacto con Irán con la demora de su voto.