Guillermo Moreno manipuló datos del INDEC: le impusieron tres años de prisión

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, fue condenado por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos y se le impuso la pena de tres años de prisión condicional en el juicio oral por la manipulación de datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Institutito Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el último semestre del 2007.

El fallo lo dictó el Tribunal Oral Federal 2, que también inhabilitó al ex funcionario para ejercer cargos públicos durante seis años y condenó a Beatriz Paglieri, ex directora de IPC, a tres años de prisión condicional y a seis de inhabilitación, y absolvió a las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.

Moreno y Paglieri deberán cumplir reglas, como fijar residencia y someterse a las normas del Patronato de Liberados.

El próximo 4 de septiembre el tribunal dará a conocer los fundamentos del fallo y a partir de allí las partes podrán apelar.

Se trata de la tercera condena en contra del ex funcionario de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. La Justicia ya le impuso una sanción de dos años y seis meses de prisión por el caso del merchandising con la leyenda “Clarín Miente” y otra, de dos años de prisión en suspenso, por su violenta irrupción en una asamblea de la empresa Papel Prensa, en 2010.

A su turno, en junio pasado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que el ex secretario de Comercio Interior fuera condenado a cuatro años de prisión y a 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En tanto, reclamó que se abra una pesquisa en contra de la ex ministra de Economía Felisa Miceli.

Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski sostuvieron que el INDEC dependía de la cartera que encabezó la mujer y entendieron que se debe investigar si delinquió.

Luciani y su colega consideraron que para bajar “artificialmente” la inflación, Moreno intervino de facto del INDEC con la designación de Paglieri.

“A martillazos bajaban los índices. La inflación no tenía que pasar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo”, dijo Luciani. “Moreno, a través de la introducción de Paglieri, había logrado llegar a toda la información confidencial que le estaba vedada”, sumó.

“De los testimonios se supo de manera unánime que, desde la llegada de Paglieri, empezaron a extraer a diario una gran cantidad de fotocopias de los formularios de índice que se acumulaban en carpetas para que luego Paglieri las sacaba del organismo”, señaló Luciani, y explicó que las fotocopias las hacían Filia y Cámpora Avellaneda.

Por su parte, Ipohorski alegó que para controlar los índices se introdujo un sistema de topes de precios que no podían superar el 15 % de aumento por producto.

En otro tramo, la Fiscalía afirmó que en el INDEC había policías de civil que controlaban a los empleados y que algunos llegaron a ser encerrados en oficinas. Además, denunciaron maniobras tales como retiro de contraseñas o de tareas y despidos.

El juicio comenzó en abril y Moreno negó las acusaciones. “Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos”, dijo.

Paralelamente, relativizó la función del organismo. “Yo no precisaba el INDEC para mi trabajo, mi gestión no dependía de ese instituto. Mi trabajo lo excedía enormemente. Había que preservar el valor del salario y el INDEC solo hacía estadísticas”, arguyó. “No me interesaba saber los datos estadísticos confidenciales porque yo tenía todos los precios del mercado”, acotó.