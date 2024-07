“Fiesta de Olivos”: le reclamaron a la Corte Suprema que reabra la causa

En octubre de 2023, la Corte Suprema cerró la causa judicial por la celebración del cumpleaños de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial de Olivos, durante la etapa más estricta del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, el 14 de julio de 2020.

El máximo tribunal rechazó el planteo de la Asociación Civil Republicana para la Justicia, que cuestionó el acuerdo de conciliación que suscribieron los asistentes a la celebración; entre ellos, el ex presidente Alberto Fernández.

El evento tuvo lugar el 14 de julio de 2020 y se conoció públicamente en 2021, por la filtración de fotos y videos.

A su turno, Yáñez y Fernández acordaron una reparación integral del daño causado por el festejo del cumpleaños. En mayo de 2022, el ex titular del Ejecutivo hizo dos transferencias por un total de tres millones de pesos.

Tras cumplirse cuatro años del delito, la diputada de Confianza Pública (CP) y vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Graciela Ocaña, le pidió a la Corte que reabra la causa.

“Mientras todos los argentinos estábamos atravesando la pandemia encerrados en nuestras casas con incertidumbre, angustia y en muchos casos sin poder acompañar o despedir a nuestros seres queridos, algunos sí se daban el lujo de celebrar encuentros”, planteó Ocaña.

En esa línea, aseveró que “la foto que todos conocemos del cumpleaños de la ‘querida’ Fabiola es una escena más de la impotencia que genera la impunidad del poder”.

“Los argentinos estábamos con miedo ante el desconocimiento de una nueva enfermedad, sin información y en el marco de una cuarentena que se tornó eterna. Sin embargo, esta situación no era la que vivían todos los argentinos: el presidente, su esposa y un grupo de amigos decidieron violar las normas que ellos mismos habían establecido”, sumó, y destacó que el ex jefe de Estado “levantaba el dedito” pero “juntó a sus amigos para agasajar a su mujer”.

“A cuatro años de esta barbaridad que muestra la impunidad del poder es necesario que la Justicia reabra esta causa, porque no puede ser que el presidente quiera comprar su culpabilidad con dinero”, agregó Ocaña. “Necesitamos que la Corte reabra este expediente y haga justicia para los miles de argentinos que murieron sin vacunas, solos, sin poder ser acompañados en esa locura que significó la cuarentena eterna de Fernández”, cerró.

Riesgo

Cabe recordar que en mayo pasado Fernández se refirió al episodio en una entrevista con el comunicador kirchnerista Pedro Rosemblat. “Es cierto que no lo percibí en el momento, me equivoqué”, dijo.

En ese sentido, afirmó que “no se dio cuenta” del riesgo al que se exponía y que el 14 de julio de 2020 entraron “más de 100 personas” a Olivos.

“Me sometí totalmente a la Justicia, ¿cuántos lo hicieron?”, arengó, y completó: “Como presidente, me presenté, soporté todas las discusiones entre para ver quién era el competente y un día el juez me dijo que debía reparar el daño, como manda el Código Penal, y lo reparé”, añadió.

Amigo

Recientemente, en junio pasado, uno de los invitados a la fiesta fue entrevistado por Infobae.

Se trata de Emanuel López, un ex amigo de Yáñez que estaba radicado en México, donde trabajaba como modelo y locutor, que volvió al país con un contrato de la Secretaría General de Presidencia poco antes de que Fernández asumiera el cargo.

Según el hombre, se ocupó durante casi un año de la comunicación de su por entonces íntima amiga, así como de las relaciones con otras áreas.

Luego de que estalló el escándalo, rompió su relación fraternal de 20 años con la mujer y regresó a suelo mexicano.

López fue uno de los 11 protagonistas de la “Fiesta de Olivos”. Pagó una reparación de $250 mil para un hospital de Vicente López, pero aún no fue sobreseído por el juez Lino Mirabelli. Algo similar ocurrió con su esposo, Fernando Consagra, que también participó del evento.

Según López, desde que las imágenes llegaron a los medios cada involucrado “priorizó y cuidó sus intereses”.

“Era insostenible todo lo que se vivía en Olivos. El clima ya era muy tenso y con los meses todo fue empeorando. Trabajar en Presidencia para mí fue una pesadilla”, aseguró.

Consultado por la invitación a la celebración, dijo: “Trabajaba físicamente en la Quinta de Olivos. Era el lugar que me indicaron desde el principio. Prácticamente todos los días tenía que asistir de manera presencial. La invitación la hizo la señora. En ese momento yo tenía que preservar mi puesto”.

Sostuvo que el encuentro duró “un par de horas”, que no hubo música y que cuando Fernández llegó “se sorprendió completamente”. En ese sentido, opinó que el ex jefe de Estado no sabía de la reunión. “Abrió la puerta, se sentó, cenó rápido y se fue a descansar. Habrán sido algunos minutos”, relató.