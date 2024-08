Fabiola Yáñez denunció al ex presidente por violencia de género

Lo hizo desde España ante el juez Ariel Lijo. El magistrado impuso a Alberto Fernández medidas de restricción para evitar que se acerque a la ex primera dama. El ex mandatario negó las acusaciones

Tras conocerse este fin de semana que la Justicia encontró archivos de supuesto maltrato del ex presidente Alberto Fernández a Fabiola Yáñez, la ex primera dama denunció ante la Justicia al ex jefe de Estado por “violencia física y mental”.

Yáñez lo hizo desde España, donde reside, en una audiencia virtual frente al juez Julián Ercolini. Ante la denuncia de Yañez, Ercolini ordenó de inmediato medidas de “restricción” y “protección” en favor de ella para que los presuntos hechos a los que aludió no se reiteren. Las medidas que se tomaron, de carácter urgente, incluyen una orden al expresidente para que no se acerque a ella.

La de este martes fue la segunda audiencia de Yañez con el juez, que la había contactado, en junio pasado, después de encontrar en los chats de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, mensajes de Yañez que aludían a hechos de violencia física que le adjudicaba al expresidente.

Al no tratarse de un posible delito federal, y para preservar la intimidad de Yáñez, Ercolini abrió un legajo reservado en el expediente de los seguros en el cual es investigado el ex presidente. El juzgado compartió el material con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia y tras el análisis, realizado por las máximas directivas de dicha oficina, se recomendó citar a la ex primera dama.

Luego de que se conociera la existencia de supuestas pruebas como fotos que evidenciaban la violencia, el abogado Juan Pablo Fioribello, que representa a la exprimera dama, había afirmado en declaraciones televisivas que Fernández le dijo que «nunca en la vida le pegó a una mujer», al negar hechos de violencia de género contra la madre de su hijo.

Sin embargo, este martes Yañez decidió llevar adelante la presentación. Al respecto Fioribello, afirmó que él no participó de la denuncia, que ella la hizo “directamente”, pero que había hablado con ella: “La noté muy angustiada. Me dijo: ‘No aguanto más esta situación. Lo acabo de denunciar’”. Según Fioribello la decisión de ella fue denunciarlo por golpes y amenazas. “Lo que me contó fue muy fuerte”, agregó.

Según trascendió, en el celular de Cantero habría al menos cuatro fotos de Yañez, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costillas y la axila. Conocida la denuncia, Fernández negó los hechos: “es todo falso y todo lo demostraré ante la justicia”, sostuvo.