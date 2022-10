La propuesta contó con el apoyo de Juntos por el Cambio, incluida la Unión Cívica Radical (UCR). Se pretende que todos los magistrados y funcionarios judiciales paguen el tributo, independientemente de su fecha de nombramiento

En medio del debate del Presupuesto para el año próximo, el oficialismo de la Cámara de Diputados logró un artículo que obliga a todos los magistrados, empleados y funcionarios del Poder Judicial a pagar el impuesto a las Ganancias –independientemente de su fecha de nombramiento-, del que muchos están exentos. La modificación, de aprobarse, afectará además a los jubilados del Poder Judicial.

La propuesta estuvo a cargo del diputado Marcelo Casaretto y tuvo el apoyo del resto de sus colegas, incluso de la UCR y de Juntos por el Cambio.

De esta manera, el nuevo inciso «a» del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias indica que constituyen ganancias de cuarta categoría «las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones».

En tanto, el nuevo inciso «c» del mismo artículo especifica que el impuesto aplica a «las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Según estimó, el Estado se privará de recaudar unos 237 mil millones de pesos el año próximo en el impuesto a las Ganancias por las exenciones que tiene el Poder Judicial.

“Lo que nosotros planteamos, con tantas necesidades que tiene la Argentina, es que quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las Ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”, arengó Casaretto.

El oficialista Itai Hagman se sumó al pedido de Casaretto. «No tiene ningún sentido que en la Argentina haya un poder del Estado con el privilegio de no pagar impuestos», dijo, y agregó: «Estamos hablando de un privilegio que hoy le cuesta al Estado 0,16% del PBI».

Reclamo histórico

El pago de Ganancias por todos los magistrados que asumieron a partir del 1 de enero de 2017 fue establecido por la ley 27346, impulsada por el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli, sancionada en diciembre de 2016.

Sin embargo, su aplicación para quienes ya se desempeñaban en la Justicia había sido frenada por un amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. La Corte Suprema revocó esa medida cautelar y resolvió la constitucionalidad de la norma. En su acordada sostuvo que todos los que juraron a partir del 1 de enero de 2017 –no sólo quienes vienen del ámbito privado sino también los de carrera judicial– debían pagar el gravamen.

No obstante, el Consejo de la Magistratura terminó reglamentando que no estén alcanzados por Ganancias los ítemes salariales correspondientes a “compensación jerárquica”, “compensación funcional” y “bonificación por título”.