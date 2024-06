El Nación modificó el reglamento de asignación de colocadores para las inversiones financieras

El directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA) receptó la sugerencia realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y adecuó el Modelo de Negocios de Títulos y Valores a los criterios expuestos por la Ley de Ética Pública.

El consejo de la PIA fue el corolario de una investigación de oficio de su Unidad de Admisión y Detección Temprana (UADT), en relación con una operación presuntamente irregular en el ámbito del BNA.

Luego de finalizar la pesquisa, la PIA le hizo su propuesta al Nación, con el fin de que reglamentara criterios expuestos por la Ley de Ética Pública.

Lo instó a “crear un reglamento de gestión de operaciones financieras que, en miras a la transparencia en la gestión pública, aborde pautas y/o criterios objetivos para la selección y determinación de inversiones como así también los gestores o colocadores a escoger, que prevenga la comisión de delitos relacionados con la corrupción o los conflictos de interés”.

Como resultado de los diversos pedidos formulados y de la recomendación, el BNA, mediante una resolución adoptada por su directorio, incluyó una modificación en el Modelo de Negocios de Títulos y Valores del BNA.

Concretamente, dispuso: “Cuando se suscriban Títulos Privados en licitaciones primarias, se utilizará como colocador a Nación Bursátil SA. En caso que dicha firma no participe como colocador en alguna licitación en la que el banco busque invertir, las ofertas se canalizarán de forma prorrateada entre al menos el 50% de los colocadores designados por el emisor”.

La investigación llevada adelante por la PIA se inició de oficio, a raíz de notas periodísticas que exponían posibles vinculaciones directas entre un socio de una cartera de inversiones con un integrante del directorio del BNA, en el marco de una intervención de la entidad bancaria al suscribir una obligación negociable de la Petrolera Aconcagua Energía a través del colocador Max Capital.

Como producto de aquélla, se determinó que el integrante del directorio del BNA individualizado por la nota no intervino en la operación, pero también se advirtió que la entidad no contaba con un reglamento para establecer a través de qué colocador operar cuando en la gestión no participa Nación Bursátil.