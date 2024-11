“Seguros”: Ercolini rechazó sin considerarlo el pedido de Fernández para anular su indagatoria

El juez federal Julián Ercolini rechazó in limine el pedido del ex presidente Alberto Fernández para que anulara indagatoria, prevista para este miércoles a las 10. El ex mandatario está imputado por presuntos hechos de corrupción en relación a los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers. inicie la ronda de indagatorias previstas para esta semana en la causa Seguros.

La abogada defensora Mariana Barbitta presentó un escrito planteando la nulidad del acto de indagatoria y pidiendo su suspensión. El documento sostiene que el llamado a indagatoria “le genera a mi asistido un claro perjuicio (especialmente actual) ya que pretende sometérselo a un proceso penal en base a una imputación direccionadamente forzada, genérica, poco clara y violatoria de las disposiciones legales y constitucionales que deben regir en todo proceso penal”.

Asimismo, la defensora argumentó que Fernández “ha sido insistente en presentar un escrito manifestando sus apreciaciones de la causa, desde mucho antes de ser convocado. Tomando ello como punto de partida, no caben dudas sobre su sujeción a derecho y su interés en el avance de la investigación, siendo el principal interesado en que se esclarezcan los hechos investigados”.

Luego, agrega la abogada Barbitta, “tal tarea investigativa no puede realizarse atropellando los derechos fundamentales que le asisten como imputado y que la Constitución Nacional y los tratados internacionales con idéntica jerarquía establecen para asegurar el debido proceso legal”.

El juez Ercolini rechazo la pretensión apenas unas después de que llegó a su despacho, y el ex presidente será indagado el miércoles como estaba previsto.