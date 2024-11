El Gobierno dio de baja la jubilación y pensión de Cristina y desató fuertes controversias

La decisión informada por el vocero Adorni se resolvió tras la condena de Casación por la causa Vialidad. Conocida la medida, Milei celebró y dijo: “El que las hace las paga”. En tanto, Cristina posteó un durísimo comunicado cuestionando la atribución que se arrogó el jefe de Estado



El Gobierno resolvió dar de baja los beneficios en la jubilación y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner que percibe la ex mandataria Cristina Kirchner tras la condena en su contra de la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa, en la que indicó que la quita supone un ahorro de $21.827.624,65 mensuales, y que la medida alcanzará a otros exfuncionarios condenados.

“Por orden del presidente Javier Milei, y detrás del trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano, a través de la Anses se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo”, sostuvo el funcionario.

“El beneficio previsto por la ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo”, puntualizó.

Según aclaró, la titular actual del PJ va a poder percibir “una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios”, y vaticinó que “es una posibilidad” que la ex funcionaria recurra a la Justicia para frenar la decisión del mandatario.

Asimismo, Adorni aseguró que tras la condena de la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad por administración fraudulenta, representa “lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”. “La jubilación a ex mandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar de las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”, sentenció.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello argumentó que “la baja dispuesta por Resolución de la Anses no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia”, y la calificó como “una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Para el Presidente, la condena contra la ex vice “torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial”.

Javier Milei celebró la quita. “El que las hace, las paga”, sentenció desde su cuenta de X. “Jubilación de privilegio de Cristina, afueraaaaaa!”, reza la imagen de Coherencia por favor que decidió publicar.

Cristina

En tanto, Cristina salió al cruce de la decisión del Gobierno al advertir que al mandatario Javier Milei le está “apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevó adentro”.

“¿Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un ´Tribunal de Honor´ para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex presidentes y ex presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?”, le preguntó la ex mandataria a Milei desde sus redes sociales.

“¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador (Jorge Rafael) Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos sólo me das lástima y vergüenza ajena. Ojo Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno”, señaló la ex jefa de Estado.

Montos

Tiempo atrás, Comercio y Justicia publicó una nota comparando los montos cobrados por el presidentes y vices respecto a las jubilaciones ordinarias. https://comercioyjusticia.info/factor/jubilaciones-y-pensiones-de-ex-presidentes-y-vices-vs-jubilaciones-ordinarias/