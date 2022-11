La vicepresidente ejerció su derecho a «la última palabra». Acusó a los jueces de integrar un pelotón de fusilamiento. Rechazó todos los cargos y advirtió de que nada de lo que se dijo se pudo probar en el juicio

El Tribunal Oral Federal que juzga a Cristina Fernández en la causa «Vialidad» anunció que dentro de una semana, el martes 6 de diciembre, divulgará su veredicto. Fue después de que la vicepresidente expuso sus “últimas palabras” en este juicio y dijo que estaba siendo sometida a un “pelotón de fusilamiento”.

«Más que un tribunal del lawfare, es un pelotón de fusilamiento», sostuvo la ex presidente, en referencia a los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Ese pelotón, dijo, apunta a “estigmatizar” su gobierno para tapar sus logros y esconder que la gente, con ella en el poder, “vivía mejor”. “El partido judicial tiene por objeto estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”, sostuvo.

La actual presidente del Senado de la Nación subrayó que «se demostró que las acusaciones del fiscal eran mentiras» y rechazó que su gobierno haya sido una asociación ilícita; y recordó que cuando concluyó su gestión, el 10 de diciembre de 2015, dejó «un país desendeudado».

La vicepresidente cuestionó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron para ella una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por los delitos de fraude al Estado y asociación ilícita.

“No me equivocaba. La sentencia estaba escrita pero no imaginé que iba a ser tan mal acusada como lo fui por la fiscalía. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Se demostró que los hechos no habían existido, siquiera”, afirmó.

Asimismo, destacó que su familia tiene los mismos bienes que desde el 10 de diciembre de 2015 y se quejó: «Sin embargo, la chorra y la ladrona soy yo».

Intento de magnicidio

Se quejó además de que la acusen de asociación ilícita mientras en el caso del atentado en su contra no se aplicó esa figura. “Cuando yo estoy de acusada en los tribunales de Comodoro Py, la figura de la asociación ilícita y las prisiones preventivas surgen a gusto y piacere, todas por supuesto siempre orientadas hacia nuestro espacio político y también hacia quien habla. Cuando me ha tocado ir como víctima a ese mismo Comodoro Py, sus colegas establecen que no son asociaciones ilícitas las de la gente que se comunicaba por redes y cometía actos de violencia contra el Estado la Casa Rosada o contra mi casa con bombas molotov, que además eran financiadas por empresarios muy conocidos por esta casa también”, afirmó.

La exposición de la ex jefa de Estado ante los magistrados se extendió por 25 minutos, a través de la plataforma Zoom, desde su despacho en el Senado.

«Quería reflejar lo que me ha pasado y lo que pasa con respecto a lo que es el manejo del ‘partido judicial’ aquí en la República Argentina», finalizó.

Terminada la exposición, los otros acusados dijeron que no hablarían. Entre el lunes 5 y el martes 6 por la mañana, serán las últimas palabras de los cuatro acusados que todavía no tuvieron la oportunidad de exponer. El lunes será el turno de Raúl Pavesi, Nelson Periotti y Raúl Santibáñez; y el martes, de Juan Carlos Villafañe. Ese mismo día, por la tarde, los jueces Basso, Gorini y Giménez Uriburu darán a conocer su veredicto. Se sabrá entonces si Cristina Kirchner y los otros 12 acusados son absueltos o condenados y, en ese caso, por qué delitos y con qué penas. Los fundamentos de la sentencia se difundirán el año próximo.