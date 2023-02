Las acciones ilícitas se habrían desplegado entre 2009 y 2018, cuando el ex jefe de Estado ocupaba el cargo de vicepresidente de Rafael Correa

La fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, informó que el ex presidente Lenín Moreno y más de 30 allegados (entre ellos su esposa, una hija y sus dos hermanos y cuñadas) estarían involucrados en una estructura de corrupción transnacional.

Con esos datos, Salazar le pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el delito de cohecho, por supuestos sobornos recibidos a cambio de beneficiar la construcción de una hidroeléctrica.

Las acciones ilícitas se habrían producido entre 2009 y 2018, cuando Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa.

China

El caso se conoce como “Sinohydro”, el nombre de la empresa china encargada de la construcción de la represa Coca Codo Sinclair, una de las últimas obras millonarias que inauguró Correa en 2016 y que por una serie de fallos técnicos no funciona al 100%.

Moreno, quien se encuentra en Paraguay, se defendió en un comunicado a través de su cuenta de Twitter.

Aseguró que no tiene ni tuvo “ninguna responsabilidad” en la contratación de lo que definió como “la obra más emblemática de Revolución Ciudadana”.

También dijo estar sorprendo porque entre los procesados no están quienes intervinieron en las diferentes etapas del proceso contractual.

Panamá

En abril de 2019, cuando Moreno era presidente y fue consultado sobre la constitución de una empresa off shore en Panamá por uno de sus hermanos, mencionados por la Fiscalía, aseguró que lo hizo “a pedido de quien le debía el dinero”. “¿Eso es algo prohibido? No, porque él no es funcionario público, él puede tener las empresas off shore que quiera”, dijo.

Además de Moreno, en la lista de investigados figuran el ex embajador de China, Cai Runguo y los representantes de la mencionada empresa de ese país, entre otros.

El monto del presunto delito de cohecho sería de 76 millones de dólares, que corresponde a 4% del valor inicial contratado por la obra, que fue de 1.979 millones de dólares, aunque al final el país pagó 2.245 millones.

La fiscal Salazar afirmó que esas decenas de millones de dólares en coimas pueden haber sido entregadas por Sinohydro y “canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios y consultorías”.

En esa línea, indicó que gracias a la asistencia de países como Panamá, Belice, Suiza, China, Estados Unidos y España se pudo demostrar fehacientemente la configuración del delito con alcances fuera del país.

Moreno llegó al poder auspiciado por el movimiento político de su antecesor, Correa, y gobernó entre 2017 y 2021.

Al terminar su mandato presidencial notificó a la Asamblea Nacional su salida a Estados Unidos por un periodo de tres meses, pero hasta la fecha regresó a Ecuador.