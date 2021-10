El fiscal federal Carlos Stornelli reactivó la pesquisa “cuadernos”, cuyo tramo principal ya fue elevado a juicio oral.

Lo hizo al solicitarle al juez Julián Ercolini –a cargo del juzgado que encabezó el fallecido Claudio Bonadio- que pida las declaraciones de Hugo “El Pollo Carvajal”, el ex jefe de inteligencia del régimen chavista que afirmó ante un magistrado español que el gobierno de Venezuela envió más de 20 millones de dólares al país en 2007, para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.

En alusión a lo sucedido con Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano que llegó a Argentina el 4 de agosto de aquel año con una valiha con 790.550 dólares que no había declarado y fueron decomisados, Caravajal dijo: “Lo que no se supo es que ese era su vuelo número 21, con 20 entregas previas de un millón de dólares cada una y entregadas sin problemas, ya que le pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente”.

Concretamente, Stornelli le solicitó a Ercolini que, a través de un exhorto al Reino de España, pida copia de aquellas manifestaciones, en el marco de las revelaciones que, como arrepentido, hizo el ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti, sobre “la ayuda financiera de Venezuela”.

Según el agente, las revelaciones de Caravajal podrían ser relevantes para la parte de la pesquisa “cuadernos” que sigue en instrucción, para “ser contrastadas con lo oportunamente manifestado por el imputado colaborador Uberti en ocasión del aporte realizado y cristalizado en el acta ampliatoria del 14 de septiembre de 2018”.

También peticionó que se gestione el envío de copias de todo documento que Caravajal hubiera aportado o que obrare en el proceso penal referente a posibles envíos de dinero a la Argentina.

Para Sotornelli, su requerimiento se direcciona a “reforzar la prueba”, ya que podría corroborar la relación con lo que estaba acreditado en el expediente por la «embajada paralela» en Venezuela, en el cual el ex funcionarios kirchnerista Uberti colaboró con la Justicia.

En su momento, Uberti, involucrado en la causa de Antonini Wilson, que ya fue elevada a debate, aseguró: “Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita. Las entregas se hacían en el despacho presidencial de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. También hubo entregas en el domicilio de Julio De Vido”.

Además, expresó: “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”.

“Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Rio Gallegos, ubicada en esquina de la calle 25 de mayo, donde se encontraban bóvedas que había comprado al banco hipotecario. Las valijas con el dinero las trasladaban a Santa Cruz en el Tango 01, las cargaban en el aeropuerto Base Aera Militar en Aeroparque y las descargaban en el aeropuerto de Rio Gallegos. Esto es lo que yo vi”, detalló.

Uberti también se refirió al supuesto reclamo de dinero a Techint. “Kirchner me encomendó que busque a Techint, me comuniqué con Luis Betnaza y me presenté en su oficina. En esa ocasión me entregó 100.000 dólares, y me dijo que era para Kirchner. Eso se repitió entre cinco y seis veces”, aseveró.