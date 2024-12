Cristina Fernández de Kirchner va a juicio por la firma del Pacto con Irán

Cristina Fernández de Kirchner irá a juicio oral por la firma del Memorándum con Irán durante su segundo mandato.

La Corte Suprema de Justicia, con los votos de todos sus ministros, rechazó el pedido de las defensas para sostener el sobreseimiento de la ex presidenta y otros involucrados en el caso.

Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no se refirieron al fondo de la cuestión ni valoraron pruebas, pero descartaron la existencia de arbitrariedad o gravedad institucional en la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que dispuso que el caso debía ventilarse en un debate oral y público.

“La gravedad institucional se vincula con la trascendencia de la sentencia apelada y, en su caso, con la necesidad impostergable de que esta Corte haga una declaratoria sobre el punto en discusión. No toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional”, sostuvieron.

Sin éxito, la defensa de la ex vicepresidenta alegó que la firma del pacto era un acto de política no judiciable. La Corte le respondió que la Casación Penal sostuvo que la hipótesis delictiva postulada por las acusaciones no se reducía a la suscripción de un tratado internacional, sino que tal circunstancia debía ser valorada en conjunto con las negociaciones realizadas por “canales paralelos” a los carriles funcionales y que vehiculizaban “el fin ilícito sostenido por las acusaciones”, consistente en dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes a los que se les atribuye el atentado a la AMIA.