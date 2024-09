Crimen del arquitecto Flehr: establecieron que el desencadenante fue su intención de casarse

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 8° Nominación concluyó que el móvil del homicidio del arquitecto Reynaldo Flher, en diciembre de 2021, fue un “exagerado apetito de riqueza” por parte de su hija, Irina Flehr, y de su pareja al momento de hecho, Leandro Moscarello, con el fin de que la mujer se convirtiera en la única heredera de los bienes y que el hombre se beneficiara con la administración del patrimonio, valuado en aproximadamente 2.664.875 dólares.

El tribunal sostuvo que el desencadenante del crimen fue la intención del arquitecto de casarse nuevamente. “Si Reynaldo Flehr moría sin haber contraído matrimonio, su hija heredaba todo. De allí el apuro por quitarle la vida antes de que se casara”, indicó.

A Cámara consideró acreditada la existencia de una reunión previa entre la joven, su ex novio y quienes serían los ejecutores del crimen: Samuel Moscarello (hermano del yerno de la víctima), David Silvestre (amigo de ambos coimputados) y David Suárez.

Precisó que el encuentro se produjo en domicilio de la pareja, en barrio Los Boulevares. Allí, la hija y el por entonces yerno de la víctima les suministraron a los autores materiales información sobre la rutina diaria y horarios de Reynaldo Flehr.

El encuentro se probó a través de filmaciones de cámaras de seguridad y por los impactos en las antenas telefónicas, que captaron las comunicaciones de las líneas de los acusados.

“Los indicios analizados en conjunto permiten concluir que Leandro Moscarello no solo tenía un móvil económico y personal para desear la muerte de Reynaldo Flehr, sino que además estaba estrechamente vinculado con los coautores del crimen y facilitó su ejecución, tanto por la información clave que proporcionó como por su rol en la venta de armas. Su participación se configura no solo como cómplice, sino como parte integral del plan criminal, motivado por su beneficio en la administración de los bienes hereditarios, consignó el tribunal entre los fundamentos de su sentencia.

Así, descartó la versión de Samuel Moscarello y de Silvestre, quienes aseguraron que entraron a robar a la casa y que el arquitecto se resistió. “La escena del crimen no era compatible en absoluto con un robo, ya que no había nada revuelto; no existen indicios de que los ladrones hayan buscado algo de valor. Es más, quedaron en el lugar muchas cosas que cualquier ladrón hubiera sustraído (billetera con dinero, teléfonos celulares, notebook”, remarcó.

Asimismo, detallo la víctima fue sujetada a una silla y que el primer disparo fue ejecutado a quemarropa, a corta distancia del parietal derecho, lo que ocasionó su muerte casi inmediata. Por lo tanto, determinó que no ocurrió como producto de un disparo accidental en un contexto de forcejeo.

Agosto

El 30 de agosto, Irina Flehr y Leandro Moscarello fueron condenados a prisión perpetua como instigadores de homicidio calificado por el vínculo, alevosía, codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Además, la Cámara le impuso perpetua a Samuel Moscarello y Silvestre, como autores materiales. En tanto, a David Suárez, quien actuó como chofer, le impuso 13 años de prisión.

A su turno, el fiscal Fernando López Villagra sostuvo que la mala relación entre la víctima y su hija era “evidente”. Recordó que la mujer quería una división de bienes como única heredera y que, con ese fin, inició acciones un mes antes del crimen.