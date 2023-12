Confirman que una maestra no está en condiciones de reasumir tareas como docente

La Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó la sentencia dictada por la cámara de ese fuero, que rechazó la demanda de plena jurisdicción incoada por una docente en contra de la Resolución del Ministerio de Educación.

Por esa medida el organismo había dispuesto otorgarle a la demandante tareas pasivas permanentes, declarar la pérdida de su estado docente y encomendar a la Dirección de Recursos Humanos del ministerio el inicio de los trámites pertinentes a los fines de su reubicación escalafonaria, por cuanto no contaba con los años necesarios frente a un aula para tal petición y que no pudo revertir lo decidido por la Junta Médica respecto de que no se encontraba en condiciones para asumir la tarea como maestra.