Confirman condena por daños que sufrió una niña en una peluquería

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió en el expediente “F Q, P c/ Alemán, Cecilia y otros s/daños y perjuicios”, en el que los jueces Carlos Carranza Casares y Gastón Polo Olivera dictaminaron una nueva distribución de responsabilidades entre los demandados por el daño sufrido por una menor durante un tratamiento de peluquería. El fallo confirmó el resarcimiento económico, pero modificó el porcentaje de responsabilidad atribuible a cada parte.

La demanda fue presentada por M. E. Q. C. en representación de su hija menor, P. F. Q., quien sufrió quemaduras en el cuero cabelludo tras un tratamiento en la peluquería “Stylo Chic” en 2019. El incidente involucró a la dueña del local, C. A., su hijo O. G., y a la empresa fabricante del secador de pelo utilizado, Arcametal SAIC. Según la sentencia inicial, A. y G. fueron considerados responsables en un 80%, mientras que Arcametal fue asignada con el 20% restante. Se otorgó una indemnización total de $8,550,000, destinada principalmente a la menor.

Gravedad