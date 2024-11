Condenan a fideicomiso a resarcir incumplimiento y resolución contractual

La Cámara 5ª en lo Civil y Comercial de Córdoba, integrado por los vocales Joaquín Ferrer, Leonardo González Zamar y Claudia Zalazar, resolvió un caso relacionado con la resolución contractual y la responsabilidad solidaria de los directores de un fideicomiso y una sociedad en el contexto de un incumplimiento grave. El fallo analizó los derechos del consumidor y la responsabilidad de los administradores en situaciones de vaciamiento patrimonial y abandono de obra.

El demandante, F. H. A., inició acciones legales contra el Fideicomiso de Administración de Obra Edificio “Avellaneda In Premium” y la sociedad Inverco Inversiones en Construcción SA. Solicitó la restitución de las sumas abonadas por la adquisición de una unidad funcional, además de daños y perjuicios, debido al incumplimiento contractual. Los principales agravios incluyeron la falta de entrega de la unidad en el plazo estipulado y el abandono total de la obra.

En primera instancia, el juez Roberto Lautaro Cornet hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a las demandadas a indemnizar al actor. Sin embargo, rechazó la demanda contra los herederos de los directores S. C. y L. C. C., al considerar que no existía legitimación pasiva de su parte.

Errores