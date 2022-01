Pese a que la accionada omitió consignar el valor final del rodado, la alzada concluyó que la parte actora no pudo “sana y verosímilmente” ignorar que no podía ser el costo real del vehículo

