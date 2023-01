Autores desconocidos indujeron a la titular de una cuenta del Banco Nación a facilitarles un crédito de $ 800.000. Sospenchan que la información pudo haber salido de la propia entidad bancaria

El Juzgado de Control de Feria de la Ciudad de Córdoba hizo lugar a una medida cautelar solicitada por los abogados Fernando Fraire e Iván Adolfo Mochkofsky, representantes de la víctima del hecho, a fin de lograr la suspensión del cobro de un préstamo de $800.000 solicitado fraudulentamente por autores desconocidos, desde la cuenta bancaria de la damnificada.

El hecho delictivo que culminó con la cautelar dictada en protección de los derechos de la víctima comenzó el pasado 1 de diciembre de 2022. Andrea Berra fue víctima de una estafa virtual luego de efectuar, por los canales oficiales, un reclamo al banco por un pago duplicado. Allí recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por un empleado de la entidad, quien decía ser el encargado de resolver el inconveniente.

El estafador logró ganarse la confianza de la víctima ya que él sabía del reclamo que efectuó ese mismo día y porque tenía además su número de teléfono y su dirección de correo electrónico, sin que ella se los haya proveído, por lo que Berra comenzó a seguir sus instrucciones y le brindó los datos de usuario y contraseña de su cuenta de home banking, con los que posteriormente el estafador solicitó el préstamo mencionado y vació su cuenta mediante transferencias bancarias a tres cuentas desconocidas.

A raíz de lo sucedido, Berra formuló la denuncia correspondiente ante la Justicia, por la que tomó intervención la Fiscalía de Cibercrimen de esta ciudad, y se presentó como querellante particular con el patrocinio de los referidos letrados. En su presentación, los representantes de la víctima sostuvieron que resultaba claro que el contrato no surgió de la libre voluntad de las partes sino como consecuencia del ardid ejecutado por el autor de la maniobra defraudatoria, por lo que el préstamo tuvo su fuente en un contrato espurio nacido de un fraude.

La medida fue requerida en atención a la desigualdad patrimonial entre el banco y la particular y a fin de que no se le cobren las cuotas del préstamo, en atención a que ella es la parte más débil de la relación contractual, hasta tanto se definan las responsabilidades de las distintas partes involucradas. Destacaron, además, que el modus operandi mostró cierto manejo de información sensible con relación a su persona por parte del estafador, la que puede haber salido del interior del banco, sea por alguna deslealtad delictiva de un empleado bancario, o bien por algún tipo de filtración del sistema.

Ante el requerimiento de los letrados, el Juzgado de Control de Feria ordenó con fecha 23/01/2023 librar oficio al Banco de la Nación Argentina a fin de que proceda a suspender el cobro de las sumas de dinero originadas en el préstamo de fecha 1 de diciembre de 2022 de la cuya titular es Andrea Berra.