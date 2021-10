Una vez más, Ricardo Jaime está sentado en el banquillo de los acusados. El MPF pidió condenas para tres ex funcionarios de la firma y de la CNRT. El próximo lunes, el alegato continuará con el desarrollo de la responsabilidad del ex secretario de Transporte en otros hechos

La fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Dafne Palópoli, consideró al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública, junto a la ex presidente de la empresa estatal Belgrano Cargas, Graciela Coria, el ex vicepresidente, Luis Stafforini, y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero.