Apartaron a la jueza que dictaminó quién toma decisiones de la salud de Jorge Lanata

En medio de las mejoras que presenta la salud de Jorge Lanata trascendió una nueva polémica que rodea el entorno del periodista, quien continúa internado en el Hospital Italiano. La secretaria del conductor habría realizado un gasto por $ 51millones desde su tarjeta.Ante las irregularidades en los bienes del periodista, su esposa Elba Marcovecchio inició solicitudes legales de auditoría y presentó una denuncia de ‘inhibición general’.

“Recusaron a la juez Lucila Córdoba, la que determinó que la salud de Lanata debe ser compartida entre su esposa y su hija Bárbara Lanata”, informó Diego Esteves en A la Tarde (América Tv).

Y completó su información: “¿Cuáles son los motivos? Demora en resolver la cuestión. Se quedó como en un gris, porque restringió la capacidad para que Lanata decida sobre su salud, pero no así sobre el tema patrimonial en cuestión. Argumentaron las abogadas de Elba Marcovecchio, y la Justicia les dio la razón, no le daban acceso a todos los incidentes en la causa y debió responder a ciegas. Había confusión sobre el control sobre la internación y de la determinación de la capacidad de Lanata. Imagino que el juez va a ser más severo”.

Por otra parte, días atrás trascendieron los audios de Alejandra Mendoza, la apoderada de Jorge Lanata y la señalada como responsable de los gastos en la tarjeta del periodista, en ellos acusa a Marcovecchio de ser la que realizó los mayores gastos.

“La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En julio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto con la tarjeta Centurión porque los mayores gastos los hizo ella y se enojó. Después me invitó a su oficina a una reunión a la que fui y le mostré todos los gastos también”, se defendió.