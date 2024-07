Acoso sexual: 19 mujeres denunciaron al periodista Pedro Brieger

La agrupación Periodistas Argentinas reunió testimonios de19 afectadas por el comportamiento del periodista Pedro Brieger, quienes afirmaron que tuvieron que dejar de hacer sus trabajos, renunciaron a sus estudios, no fueron a reuniones, perdieron exámenes, dejaron de hacer coberturas, se bajaron de viajes y declinaron de posiciones profesionales por la conducta del periodista.

“Necesitamos que nos escuchen y que nos ayuden a que los hombres como él dejen de actuar a sus anchas y marcar a mujeres con dolor”, reclamó Agustina Kämpfer, durante la presentación del informe de las 19 mujeres que denuncian públicamente a Brieger por acoso sexual.

Según informó el portal infobae, ella fue la primera que, en el 2010, en el programa de televisión “Un mundo perfecto” dijo que Brieger, que acababa de ganar un premio Martín Fierro, era un “acosador” y este martes 2 de julio, encabezó la presentación del informe “Cultura del Acoso: Punto y aparte”, de Periodistas Argentinas, en el Salón de las Provincias en el Senado de la Nación, con la presencia de la Ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el senador Martín Lousteau y la diputada Mónica Macha.

“Brieger era nuestro profesor, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe de cátedra, nuestro colega, nuestro acosador. Las conductas inapropiadas que pudimos recabar sucedieron a lo largo de treinta años. Pero sabemos que no somos las únicas y que probablemente este marco de tiempo sea aún más extenso. Nosotras tuvimos que abandonar nuestras tesis, dejamos de ir a coberturas, no fuimos a conferencias, renunciamos a comitivas y él en cambio comandó equipos, recibió premios y entrevistó líderes. Con su prestigio profesional logró enmascararlo”, acentuó el informe.

“Nuestros cuerpos recuerdan sus manos acercándose a nuestras partes íntimas, la taquicardia de los ataques de pánico, la repulsión de su mirada libidinosa, el miedo a su repentina desnudez cuando estábamos solas, nuestras ganas de ser invisibles para que no se acerque. Juntas somos muy fuertes. Es la primera vez que contamos con la atención que hoy nos prestan. Lamentablemente nadie nos escuchó siempre. Lo dijimos por televisión y se lo contamos a nuestros jefes y nuestros compañeros. Pero nada. Hoy estamos respaldadas. Y necesitamos hablar”, enfatizó Agustina.

Ellas pidieron reparación, un pedido público de perdón y que frene la cultura del acoso. Entre otras periodistas estuvieron presentes Analía Argento, Cynthia García, Carolina Balderrama, Telma Luzzani, Romina Ruffato, Ana Paoletti, Claudia Acuña y Nancy Pazos. Ella cerró: “Pedimos que (Pedro Brieger) pida disculpas, y que los demás varones entiendan qué es acosar y qué consecuencias tiene”.

Además participaron algunas de las periodistas afectadas, como Cecilia Guardatti, Gisela Busaniche, Marcela Perelman, Laura Carpineta, Leticia Martínez y Julia Kolodny, entre otras. “¿Por qué decidí romper el silencio y contar mi experiencia de acoso con el periodista Pedro Brieger? Sentí que ya no tenía miedo y que denunciarlo públicamente era el único camino para poner fin a un sentimiento de injusticia que habitaba en mí. Que Pedro Brieger es un acosador era “un secreto a voces” y solo cuestión de tiempo que todo saliera a la luz. Pero nunca pensé que seríamos tantas y que la voz colectiva marcaría un punto de inflexión”, explica Guardatti.

Ella describe “una mezcla de asco, bronca e indignación se revolvían dentro de mi cada vez que Brieger reaparecía en mi vida”. Y relata lo que le tocó vivir: “Conocí a Brieger en 2008 en el marco de la cobertura de un viaje presidencial de Cristina Fernández de Kirchner al norte de África. En ese entonces, yo era corresponsal de la agencia Télam en España y él trabajaba en la TV Pública. Me habían hablado de él y sabía de su prestigio como experto en Medio Oriente. Cuando lo ví en Argelia me presenté y Brieger me invitó a tomar un té con galletas en el bar del hotel”.

Al otro día, la ex Presidenta habló y él le pidió la grabación. Le escribió un mensaje de texto para decirle que le lleve el audio y le dio su número de habitación (algo habitual en las coberturas conjuntas) pero lo que sucedió no pudo borrarse de la memoria. “Sin sospechar nada, subí al encuentro de un colega en ese lugar que, por mi experiencia como corresponsal internacional con 20 años sobre el terreno, considero nuestra oficina. Cuando llegué la puerta estaba entreabierta, y allí se encontraba Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana. Me quedé paralizada mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo: Brieger me hablaba mientras se masturbaba”, relató Guardatti.

Ella escribió en un posteo en redes sociales del periodista Alejandro Alfie y describió que el problema era el acoso. Alfie lo relató en X y citó cinco casos de profesionales afectadas por Brieger. “A partir de esa publicación se quebró el silencio”, destaca Periodistas Argentinas. Guardatti resalta de la presentación en el Senado: “Me sentí empoderada en hacer una presentación todas juntas y acompañadas. Una cosa es dar la cara sola y otra es hacerlo de forma colectiva”.

La agrupación logró reunir 19 casos. “Escuchamos sus testimonios y compartimos sus lágrimas, impotencia y vergüenza”, describieron. Y afirmaron: “No es el objetivo de este informe el escrache. Lo motiva la necesidad de terminar con la cultura del acoso”. “Las afectadas perdieron cosas concretas. La maquinaria abusadora además de someter, despoja”, agregaron. Entre los relatos se encuentra el de una empleada administrativa de la Universidad de Belgrano; una vecina de Belgrano; siete alumnas de TEA, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la Universidad de La Plata y diez periodistas.