Venezuela: rector principal del CNE denunció falta de transparencia y veracidad de resultados electorales

El Rector Principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Juan Carlos Delpino Boscán, denunció graves irregularidades en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se declaró ganador.

Delpino Boscán cuestionó la legitimidad de los comicios en un comunicado que publicó en su cuenta de la red social X, en el que detalló una serie de problemas que, según indicó, “comprometieron la integridad del proceso electoral desde sus inicios”.

Señaló que uno de los puntos más controvertidos fue la fecha de las elecciones. “Desde enero de 2024, se evaluaron las posibles fechas para la convocatoria electoral, tomando en cuenta los acuerdos de Barbados y, posteriormente, el Acuerdo de Caracas. Mi recomendación fue convocar las elecciones para finales de marzo, con fecha electoral prevista para octubre”, reseñó, y aclaró que, sin embargo, el CNE decidió convocar las elecciones para el 28 de julio, lo cual no permitió un cronograma adecuado de actividades y auditorías.

“El 15 de marzo se llevó a cabo una sesión del directorio para determinar cuáles organizaciones políticas estarían autorizadas a participar en las elecciones. A pesar de mi objeción, se excluyeron partidos con mayor porcentaje de votos en elecciones anteriores”, denunció también.

El rector también apuntó a los problemas en la actualización del Registro Electoral; en especial, para garantizar el derecho al voto de los venezolanos en el exterior. “Se impusieron condiciones y restricciones que limitaron significativamente la inscripción y actualización de datos de los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela”, explicó.

Fustigó además a la ausencia de observadores internacionales y dijo que se opuso “categóricamente” a su exclusión.

Asimismo, afirmó que el día de las elecciones “se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales, cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas”.

Uno de los eventos más preocupantes que citó fue la interrupción en la transmisión de resultados, que según los protocolos debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas. El rector afirmo que en ese período que la transmisión fue interrumpida por un “presunto hackeo” y aseguró que, por las irregularidades, no subió a la sala de totalizaciones. “Carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados”, declaró.

“El 29 de julio, decliné la invitación del presidente del CNE para asistir al acto de proclamación, manteniendo mi postura en desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso”, sumó.

“Expertos internacionales han coincidido en que los eventos descritos no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de transparencia y legalidad”, cerró.

El alto funcionar venezolano reiteró sus denuncias en una entrevista con The New York Times y aseveró que no hay “evidencia alguna” de que Maduro haya obtenido la mayoría de votos.

El régimen venezolano todavía no emitió una respuesta oficial a las acusaciones.

Ni el organismo electoral ni Maduro publicaron las actas que verifiquen la victoria del dictador, mientras que la oposición sí hizo publicó un recuento que avala la victoria de Edmundo González Urrutia con casi el 70% de los votos. En respuesta, el régimen desató una feroz persecución contra opositores, incluido el propio candidato, quien fue citado a declarar por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.