OEA: Werthein exigió salvoconductos para refugiados en la embajada argentina en Venezuela

Ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Gerardo Werthein exigió que Nicolás Maduro les conceda salvoconductos a los seis opositores al régimen venezolano que están refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.

A través de una video conferencia desde su despacho en el Palacio San Martín, Werthein fustigó las operaciones ilegales que ejecuta la dictadura venezolana contra los dirigentes. Recordó que el chavismo no solo negó los salvoconductos que permitirían su salida segura, sino que motorizó “acciones de hostigamiento inaceptables”.

En ese marco, precisó que los asilados están sometidos a cortes de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y a “la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática”.

El canciller cuestionó a Brasil, Colombia, Bolivia y México, que se mantuvieron al margen de la iniciativa. “Los derechos humanos no admiten dobles varas. Los derechos se respetan o no se respetan. Los derechos civiles se respetan o no se respetan. La libertad se respeta o no se respeta. No hay espacio para matices. Los derechos no se condicionan ni se someten a negociaciones coyunturales. La legitimidad de esta organización y la confianza de los pueblos en el sistema interamericano dependen de la coherencia de nuestras acciones”, enfatizó.

Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay respaldaron el reclamo de la Argentina.

Fractura

En otro tramo de su discurso, Werthein expuso la fractura geopolítica en la OEA y planteó que no se pueden admitir que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas sea socavada ni que los asilados sean sometidos a estrategias de desgaste físico y psicológico. El funcionario dijo que aceptarlo convertiría a los miembros de la OEA “en cómplices de la arbitrariedad” y que “abriría la puerta” para que aquellas prácticas se repitan “en cualquier otra misión diplomática” de los Estados miembros.

“Exigimos la concesión inmediata de los salvoconductos para que estas personas puedan abandonar el país de forma segura y sin restricciones. Este no es solo un acto de solidaridad internacional, sino también una defensa activa del orden jurídico internacional”, dijo el canciller.