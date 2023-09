El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó también que las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania, la emergencia climática y las nuevas tecnologías disruptivas son “amenazas existenciales”

Ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, pidió que los líderes mundiales motoricen acciones conjuntas para superar las crisis que amenazan la paz y la preservación del planeta.

Además, sostuvo que reformar el Consejo de Seguridad y otras instituciones multilaterales “es necesario” para evitar “mayores divisiones” que dificulten la consecución de aquellas metas.

Al inaugurar los discursos de líderes mundiales, ante gobernantes y enviados de 193 países, Guterres dijo que las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania, la emergencia climática y las nuevas tecnologías disruptivas son “amenazas existenciales” que están “trastornando el mundo”.

“Los gobernantes tienen una responsabilidad especial de lograr compromisos para construir un futuro común de paz y prosperidad para nuestro bien común”, declaró ante la 78ª Asamblea General.

El diplomático estimó que la reciente ola de conflictos, golpes de Estado y “divisiones cada vez mayores” entre las potencias económicas y militares están provocando una “gran fractura” en los sistemas económicos y financieros y en las relaciones comerciales y una “transición caótica” hacia un mundo multipolar pero fragmentado.

Bajo esa premisa, bregó por instituciones internacionales basadas en “la equidad, la solidaridad y la universalidad” y más representativas.

“El mundo ha cambiado, nuestras instituciones no. No podemos abordar eficazmente los problemas tal como son si las instituciones no reflejan el mundo tal como es”, manifestó, y advirtió que el autoritarismo “está en auge”.

Segunda Guerra Mundial

En ese sentido, Guterres recordó que las instituciones multilaterales establecidas luego del fin de la Segunda Guerra Mundial -la propia ONU, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI)- nacieron en 1945 y valoró que “responden a una época donde gran parte de los países actuales vivían bajo el yugo colonial”.

“Ya es hora de renovar las instituciones multilaterales basadas en las realidades económicas y políticas del siglo XXI, arraigadas en la equidad, la solidaridad y la universalidad, ancladas en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, sumó, y añadió: “Eso significa reformar el Consejo de Seguridad de acuerdo con el mundo de hoy”.