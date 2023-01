La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le reclamó a Nicaragua que tome medidas urgentes para la liberación de opositores al régimen de Daniel Ortega apresados en cárceles del país.

El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez, requirió la soltura de 11 detenidos y que se proteja y garantice su derecho a la vida y a la salud, así como su acceso a alimentación adecuada.

A la fecha, hay 46 personas privadas de su libertad por causas políticas en ocho centros. Entre ellas figuran la ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y precandidata presidencial en las elecciones de 2021, Cristiana Chamorro; el integrante de la opositora Alianza Cívica Nicaragüense Juan Sebastián Chamorro; la ex comandante guerrillera sandinista y líder del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Dora María Tellez; el ex miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y ex canciller Víctor Hugo Tinoco; el ex presidente del Consejo Superior de Empresas Privadas de Nicaragua José Adan Aguerri; el periodista Miguel Mora; el ex dirigente del Movimiento Renovador Sandinista nicaragüense y actual miembro del partido Unamos Hugo Torres y la activista feminista Tamara Dávila.

El 29 de noviembre del año pasado, la Corte IDH declaró en desacato permanente al gobierno de Ortega por ignorar seis órdenes que emitió a partir de junio de 2021 a favor de los detenidos y señaló que la situación de riesgo de los detenidos escaló.

Antes, Ortega rechazó autorizar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para vea los presos, varios de ellos -38, según el Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más- con enfermedades agravadas por la cárcel.

La mayoría de los opositores fueron condenados por “terrorismo”, “conspiración” y “traición a la patria” en base a la llamada Ley de Defensa de la Soberanía, de apenas dos artículos, sancionada en 2020.