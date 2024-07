Elecciones en Venezuela: Boric llamó a acatar el resultado de forma irrestricta

El presidente de Chile, Gabriel Boric, le reclamó al régimen de Venezuela que garantice el normal desarrollo de las elecciones del domingo, así como el respeto irrestricto de su resultado.

“Formulo un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantía especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados”, dijo Boric.

Boric, quien ya planteó en el pasado sus diferencias con Nicolás Maduro, afirmó que a Chile no le corresponde pronunciarse sobre política interna de otros países, pero sostuvo que sí puede exigir “desde su lugar en el concierto internacional” que se respeten las garantías electorales y que se aseguren elecciones transparentes y competitivas.

Bajo esa premisa, el jefe de Estado sostuvo que si el chavismo no respeta el proceso electoral “evidentemente Venezuela quedaría en una posición totalmente desacreditada en la comunidad internacional” y que Chile “haría ver su condena en espacios multilaterales”.

Boric aseveró además que está en la misma línea de su par brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, quién expresó temor por declaraciones de Maduro sobre un “baño de sangre” en Venezuela si perdía las elecciones.

Cabe recorder que el régimen de Maduro le pidió a Alberto Fernández que no viaje al país para desempeñarse como veedor.

En sus redes sociales, el ex presidente explicó los motivos por los cuales el chavismo le reclamó que no vaya a Venezuela. “El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, precisó en el posteo, al que adjuntó la carta de convocatoria que recibió semanas atrás.

“La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”, sumó Fernández.

El argentino aseguró no comprender el malestar que generaron sus dichos y explicó la frase que enunció. “Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, ‘el que gana, gana y el que pierde, pierde’, y que si el oficialismo fuera eventualmente derrotado debía aceptar el veredicto popular”, señaló.

Fernández calificó la actitud de la dictadura venezolana como “insólita” e informó que no irá el domingo al país caribeño para “no dar lugar” a que se le atribuya “querer enturbiar una jornada electoral trascendental”. Asimismo, aseguró que lo único que buscaba era cumplir con la tarea propia de un veedor; es decir, vigilar el cumplimiento de las normas de manera objetiva, imparcial y transparente.

Fernández ratificó su viaje a Venezuela cuando estuvo como invitado en Radio Con Vos e instó a Maduro a aceptar una derrota.