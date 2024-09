El venezolano Edmundo González Urrutia está en España: recibirá asilo político

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia se trasladó a España luego de pasar más de un mes en la Embajada de Países Bajos en Caracas por la persecución del régimen chavista.

González Urrutia no participó en ningún acto público desde las elecciones del 28 de julio. Mientras volaba a España, el ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, explicó que decidió atender una petición “urgente” el 29 de aquel mes para acoger al opositor.

González Urrutia viajó acompañado por su esposa y comenzarán los trámites para la petición del asilo, cuya resolución será favorable, según anunciaron autoridades españolas.

La decisión se conoció después de que Pedro Sánchez, en su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE, señalara que es “un héroe a quien España no va a abandonar”.

María Corina Machado se refirió al exilio de González Urrutia. Recordó que la dictadura de Nicolás Maduro desató una ola de brutal represión el 28 de julio, luego del fraude electoral, que incluyó todo tipo de ataques contra el candidato y su entorno.

Aseguró que su vida corría peligro en Venezuela y que las amenazas, citaciones, órdenes de aprehensión y “los intentos de chantaje y de coacción” que sufrió demuestran que el régimen “no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”.

La encargada de dar a conocer la noticia, el sábado por la noche, fue la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, a través de sus redes sociales. Según indicó, la dictadura le concedió un salvoconducto a González Urrutia “en aras de la tranquilidad y paz política”.

Electo

Hace horas, el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, aseguró en declaraciones a la agencia EFE que González Urrutia es el presidente electo de Venezuela “esté donde esté” porque las actas verificadas de votación lo confirman y su validez no varía si el mandatario electo cambia de residencia. “Lo recibimos con el respeto que merece y la seguridad de que sabrá cumplir el rol histórico que le corresponde asumir en este exilio, desde donde no cesaremos en mantener firme nuestra lucha por hacer realizad el anhelo de retornar a la patria”, comentó Ledezma, también residente en España.