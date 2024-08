Colombia reiteró que no reconocerá a Maduro hasta que no se publiquen actas

El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, declaró que el Gobierno de Gustavo Petro no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela hasta que el régimen “no demuestre con evidencias” los resultados de las elecciones.

“Este es un tema en el cual se demuestran los hechos y se dará el derecho. Esa es la razón por la cual Colombia todavía no ha dado reconocimiento a la manifestación que hizo el Consejo Electoral en Venezuela. Hasta tanto se haga la demostración correspondiente con actas debidamente publicadas, con escrutinios absolutamente realizados y con acompañamiento internacional y contradicción plena garantizada a los opositores”, expuso Vargas en Washington.

En tanto, explicó que Colombia se abstuvo de votar la resolución por dos razones. La primera es que, a su entender, la OEA no puede considerarse un organismo imparcial en esta circunstancia. La segunda es porque Venezuela no tuvo representación en la reunión. “Expresamos que es muy complejo que se pueda tomar una resolución contra un país que no está presente, por más de que se haya contado que sí lo estaba. Nos expresamos así, dijimos que la cancillería estaba en la idea de que nos abstuviéramos, el ministro dijo que está haciendo seguimiento al proceso electoral y por eso pedía respaldar el proceso democrático con evidencias. Esa es la posición y solidarios con el pueblo venezolano, no nos cabe la menor duda de que necesitamos la verdad, mi delegación reitera la declaración de hoy del presidente Gustavo Petro”, argumentó el diplomático.

En la sesión extraordinaria de la OEA por el fraude en Venezuela, la resolución obtuvo 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones (entre ellas, las de Colombia, Brasil y México) y cinco ausencias y no logró el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo.

Vargas, al detallar los fundamentos de la posición colombiana, planteó la necesidad de que la legitimidad del proceso electoral sea demostrada de manera tajante. Precisó que aún aguardan los informes de los observadores internacionales y un escrutinio transparente.

Según Vargas, la postura del Gobierno colombiano responde a “una política de no intervención directa hasta tanto no se comprueben todas las facetas del proceso electoral”.