Violencia de género: conocido “streamer” pidió perdón por sus dichos sobre Karina Milei

Homero Pettinato, empleado del canal de streaming Olga, pidió perdón por decir recientemente que el presidente Javier Milei mantenía un vínculo sexual con su hermana, Karina Milei.

La semana pasada, el joven hizo un posteo en X defendiendo a su hermana Tamara por las repercusiones de los videos de la mujer en la Rosada que circularon en medios y redes, grabados por el ex presidente Alberto Fernández, denunciado por ejercer violencia de género en contra de su ex concubina, Fabiola Yáñez.

El descargo de Petinatto hijo generó revuelo en las redes y se le recordó el desagradable comentario que hizo en junio pasado, durante una entrega de premios, cuando tomó el micrófono en el escenario y dijo: “Más de la mitad del país votó a alguien que se coge a la hermana”.

Ahora, el comentarista -quien se autodefine como comunicador- pidió perdón. Afirmó que, en su momento, le pareció “copado” afirmar lo que afirmó. “Es un chiste interno opositor que se da por una cosa de lo unidos que son Milei y su hermana”, aseguró.

Luego de plantear que él se dedica a “divertir a la gente” y a “relajarla”, reconoció que con aquel “chiste” hizo “todo lo contrario”.

“Hice que medio país se sienta iracundo, se sienta resentido con mi persona y me di cuenta que no es lo que yo quiero lograr, que no es lo que yo quiero generar”, siguió.

En ese tono, le pidió disculpas a los Milei y reconoció que su “chiste” sobre una supuesta relación incestuosa los violentó.

Sumó que “se dio cuenta” de la gravedad de su “broma” porque “le debe haber dolido al presidente” y a su familia.