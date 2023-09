Por Armando S. Andruet (h) twitter: @armandosandruet

Con fecha 8 de septiembre de 2023, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) aprobó el dictamen N°26, que fue redactado por la comisionada Farah M. Saucedo Pérez. De dicho texto haré una breve anotación, tal como vengo efectuando de casi la totalidad de ellos.

Agrego, al paso, que los dictámenes que llevan los números 25 y 24 serán abordados en entregas posteriores y son ellos -junto al presente- aprobados con la misma fecha. Tal cuestión me brinda el anclaje para volver a felicitar al secretario Ejecutivo de la CIEJ, Dr. David Solís Ordóñez, y en su persona a la totalidad de los integrantes de ella, puesto que no ha habido en la historia de la CIEJ una composición que se ocupara tan activamente de atender problemas de las judicaturas de Iberoamérica como lo ha hecho la que ha estado bajo su gestión en esta integración. A ello no se puede dejar de apuntar la manera reflexiva, prudente y respetuosa con la cual, los comisionados han hecho los diferentes abordajes de problemas de naturaleza ético-judicial y de lo que el dictamen 26 hace justa gala.

Ello así en razón de que el tópico del que se ocupa el que ahora presentamos, no dudamos en considerarlo como uno de los más delicados y a la vez más recurrentes como problemática en la vida judicial, como es lo referido a la “proyección pública de la vida privada de los jueces”. Giro éste que se refiere a la materialidad conductual que tanto en el Código de Ética del Poder Judicial de Córdoba (Argentina) o en el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial de República Dominicana, se nombra como “comportamientos privados con trascendencia pública”.

A tal respecto, si bien -tal como lo recuerda la Mag. Saucedo Pérez- la CIEJ se había referido en algunos otros dictámenes, sobre dicha cuestión lo había sido de modo lateral o periférico, no con la centralidad que se lo hace ahora. Sin perjuicio de que, tal como se indicará en el dictamen, hay cuestiones que seguirán siendo dinámicas y las guías que se puedan brindar, no todas ellas deben cristalizarse como prácticas indelebles.

Con todo acierto, el carácter vertiginoso de las sociedades modernas altamente tecnologizadas y donde la sociabilidad de ellas, en buena medida, pasa por los canales digitales y redes sociales, hace que los abordajes orientativos en esta materia deban ser escalonados para que se puedan convertir en criterios verdaderamente útiles y de significación para los colectivos judiciales.

En mi parecer ello se ha alcanzado en este dictamen 26 con una cuidada y muy bien ordenada reflexión. Damos razones de todo ello.

El dictamen 26 está conformado por seis partes: Introducción, Acerca de la conducta de los jueces, La vida privada de los jueces y las exigencias de la ética judicial, Vida privada de los jueces y su proyección pública, Conclusiones y Recomendaciones. Todo ello se consuma en 27 parágrafos y el último de ellos consolida tres recomendaciones. En una primera observación, apunto como muy valioso el haber evitado hacer una enumeración de comportamientos judiciales impropios, dentro de los cuales están los que ahora nos ocupan.

Con suficiente habilidad la Mag. Saucedo Pérez advierte que en el contexto iberoamericano, si bien existe un lugar común respecto a estos temas en los que no hay lugar a discusión alguna, sabe también que existen conductas de jueces/juezas que tienen una complejidad que no permite encontrar acuerdos inmediatos y por ello, con buen criterio apela a un cierto estándar de la moral social reinante y por lo que, el dictamen en modo alguno puede ser considerado como una invitación a la reclusión o alejamiento social del juez de su contexto social sino todo lo contrario. Se espera del juez/jueza su interacción, más participando en ella “como se espera que haga un buen juez” (parágrafo 14).

Agradezco a la Mag. Saucedo Pérez que haya tomado nuestra modesta definición acerca de comportamientos impropios -apuntada en una contribución en este diario con fecha 19 de octubre de 2016- para abrir el análisis en particular de los problemas centrales del dictamen. Para ello, la idea del apego judicial a las prácticas virtuosas es el anclaje necesario y tal devenir, es materializado por ella, en tres espacios bien definidos y que muestran la proyección pública de la vida privada de los jueces.

El primero de ellos se refiere en sentido lato a las amistades -debiendo destacarse que con buen criterio allí se habla de las que son del juez/jueza, como también de miembros de su familia-; por otro costado, aquellos comportamientos que cumple el juez/jueza en beneficio personal, valiéndose de las condiciones y atribuciones que corresponden a su investidura institucional y finalmente se hace una observación concreta al mismo decoro del juez/jueza y que se ejemplifica con la misma “decencia de su vestuario y modales, más allá de las puertas de la oficina judicial, tanto en los espacios físicos como virtuales” (parágrafo 17) .

Con completa naturalidad se aborda una cuestión no siempre bien entendida como es, lo verdaderamente dificultoso que se ha vuelto en los tiempos modernos “mantener a salvo de la publicidad las cuestiones relacionadas con la vida privada de los jueces” (parágrafo 21), sea ello por la misma voluntad del juez/jueza o porque simplemente los ámbitos de los espacios privados cada vez son menos y dice la autora, “es casi una utopía pretender preservarlos” (ídem).

De todas formas el dictamen coloca en cabeza de la responsabilidad del juez/jueza, hacer un esfuerzo por maximizar positivamente su proyección pública de la vida privada para que con ella, se fortalezca la confianza pública y pueda consolidarse un ideal de comportamiento irreprochable del juez/jueza. Se desliza de esta manera un criterio que puede ser útil para orientar dichas prácticas y para lo cual, se señalan tres elementos de discernimiento, así: I) La protección de los derechos individuales de los jueces; II) la ponderación del impacto social que un acto de la vida privada puede causar; y III) la gravedad de la ofensa que se materializa por la percepción que la comunidad tiene de ella y se agrega allí “la que depende de los patrones mayoritariamente asumidos por la sociedad, los que pueden variar de acuerdo con el lugar y el tiempo” (parágrafo 22).

Al momento de formular conclusiones el dictamen indica tres núcleos: I) La repercusión de la vida privada de los jueces en sus funciones públicas, son evidentes y no se las puede soslayar y ponen en riesgo y/o resienten la confianza y credibilidad de la función judicial; II) la tecnología digital, las redes sociales y el mundo de la conectividad impone que los jueces, sean todavía más conscientes de las implicaciones que ello tiene en esta proyección y por ello, hay un llamado a la integridad de comportamiento; y III) no se ignora que el presente tema es fuente de polémicas, ya sea por el inventario de comportamientos judiciales impropios, por el respeto a los derechos fundamentales del juez/jueza o por quienes serán, las personas idóneas para evaluar la actuación del juez/jueza.

Luego para cerrar el dictamen se formulan como es habitual en la práctica documental de la CIEJ, algún conjunto de recomendaciones. En la ocasión son tres, enumeramos doy y nos detenemos en la restante. Así se indica, que la formación en valores y principios es la matriz que habrá de afianzar en credibilidad y confianza a los Poderes Judiciales y exhorta a ello. Por otra parte, reitera que el tema de las redes sociales y en particular con la vida privada de los jueces, debe ser especialmente considerado en una futura reforma al Código Iberoamericano.

Por último un recomendación central en nuestro parecer y que dice: “Establecer en los sistemas judiciales mecanismos eficaces que permitan la identificación de los comportamientos inadecuados de los jueces en su vida privada que impacten en la función judicial que ejercen, y corregirlos, si fuera el caso, con la diligencia que demanda la entidad de las transgresiones” (parágrafo 27, b).

Infiero del texto copiado que hay un explícito mensaje a que los Poderes Judiciales no miren con descuido estos aspectos, como por defecto la mayoría lo hacen y que a tal efecto, se activen los mecanismos de naturaleza ética -Comisiones, Tribunales- o disciplinarios si así corresponde, a los efectos de establecerse el rumbo adecuado.

Me consta en lo que corresponde al Poder Judicial de Córdoba, que por la acción del Tribunal de Ética Judicial, varios aspectos señalados en el dictamen han sido materia de estudio y resolución.