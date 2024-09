GOL sumará vuelos de Córdoba a Florianópolis para este verano

La compañía aérea ofrecerá tres frecuencias semanales desde el Aeropuerto Ambrosio Taravella a la ciudad brasileña del 3 de enero al 6 de marzo de 2025. Además, reforzará su presencia desde otras ciudades argentinas hacia el país vecino con el fin de aumentar sus operaciones 22% respecto de la temporada estival del año pasado

Gol Líneas Aéreas continúa reforzando su presencia en Argentina y la región y anunció que aumentará sus operaciones para la próxima temporada de verano con más de 680 vuelos internacionales y más de 127 mil asientos, lo que representa un aumento de 22% de su capacidad internacional en comparación al 2024.

En tal sentido, la compañía adelantó que sumará conexiones desde Córdoba, Buenos Aires y Rosario hacia Florianópolis, uno de los destinos más elegidos por los argentinos, que buscan disfrutar de las playas y atractivos del Sur de Brasil.

En este marco, la aerolínea líder de Brasil, anticipó que ofrecerá hasta tres vuelos semanales de Córdoba a Florianópolis del 3 de enero al 6 de marzo de 2025, saliendo desde esta ciudad los días lunes, jueves y sábados a las 3:30 AM y arribando a destino a las 6:00 AM, y regresando los miércoles, viernes y domingos a las 23:55 PM con llegada a Córdoba a las 2:40 AM.

Además de los vuelos desde Córdoba, se agregarán otras rutas estacionales desde Rosario hacia Florianópolis con hasta tres frecuencias semanales entre el 2 de enero y el 2 de febrero de 2025.

Por otro lado, la compañía anunció que comenzará a operar hasta cuatro salidas diarias desde los aeropuertos porteños de Aeroparque y Ezeiza hacia la capital de Santa Catarina, con tres frecuencias de domingo a viernes y cuatro vuelos los sábados.

“Si comparamos la capacidad de GOL en el verano de 2024/2025 en Santa Catarina con el período actual del tercer trimestre de 2024, la compañía está ampliando su oferta internacional en un 80%. Con este fortalecimiento de sus rutas internacionales, GOL continúa consolidándose como la principal aerolínea en conectar la Argentina con Brasil, ofreciendo mayor flexibilidad y comodidad para los viajeros en la temporada alta de verano”, expresaron desde la línea aérea.

Los pasajes para la temporada de verano ya están disponibles en el sitio web (http://www.voegol.com.br/es-ar), en los centros de atención de GOL en los aeropuertos, en el sitio web de Smiles Argentina (Smiles.com.ar) a través de millas o millas más pesos, y/o, a través del centro de atención o agencias de viajes.

Cabe destacar que GOL es la principal compañía aérea de Brasil y parte del Grupo Abra. Desde su fundación en 2001, es la empresa con el costo unitario más bajo en América Latina, lo que permitió la democratización del transporte aéreo.

La compañía tiene alianzas con American Airlines y Air France-KLM, y ofrece a sus clientes varios acuerdos de codeshare e interlínea, proporcionando facilidad en las conexiones a cualquier lugar operado por las compañías aéreas asociadas.

Con el propósito de “Ser la primera para todos”, GOL ofrece la mayor oferta de asientos y más espacio entre los asientos; una plataforma completa con internet, películas y televisión en vivo; además del programa de fidelidad, Smiles.

En cuanto al transporte de cargas, a través de su unidad, GOLLOG, se ocupa de la entrega de encomiendas a diversas regiones en Brasil y en el exterior.

La compañía cuenta con un equipo de 13.7 mil profesionales de la aviación altamente calificados y opera una flota estandarizada de 142 aeronaves Boeing 737.