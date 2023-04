Se otorgarán tres premios de $150.000. Las obras serán exhibidas en la Casa de la Cultura de Río Cuarto. Se recibirá sólo una obra por artista. La recepción se realizará los días 15, 16 y 17 de mayo de 2023, en el horario de 9 a 14, en la oficina del Área de Artes Visuales de la Casa de la Cultura, sita en General Paz 922, de esa ciudad

Agencia Córdoba Cultura S.E. de la Provincia de Córdoba

Resolución N° 63

Córdoba, 12 de abril 2023

Y VISTOS: El Expediente Administrativo N° 0385-004028/2023 del registro de la Agencia Córdoba Cultura S.E.-

Y CONSIDERANDO:

Que en el orden N° 3 obra nota suscripta por el Ing. Osvaldo Simone, en su carácter de Responsable de la Delegación de la Agencia Córdoba Cultura S.E. Rio Cuarto y Sur de la Provincia de Córdoba, en la que se dirige al Sr. Presidente del organismo solicitando se autorice la convocatoria para llevar adelante el concurso “Salón de Artes Visuales 2023 – Premio Adquisición” en su edición número diez. Hace saber que se seleccionarán tres (3) obras que conformarán el patrimonio de esta Agencia, y que el jurado estará integrado por dos representantes de la Agencia (uno por el Museo Evita – Palacio Ferreyra y el otro por el Museo Emilio Caraffa), y un tercer miembro seleccionado entre los premiados del concurso de la edición 2022.- En el mismo orden interviene el Sr. Raúl Sansica, Presidente de esta Agencia Córdoba Cultura S.E., otorgando el visto bueno para su respectiva prosecución.

Que en el orden N° 07 se acompañan las bases y condiciones que regirán la presente convocatoria, de la cual surge que se otorgará un premio de pesos ciento cincuenta mil ($150.000,00) a cada uno de sus artistas ganadores.

Que en el orden N° 09 obra Informe de Partidas Presupuestarias, de fecha 04 de abril de 2023, emitida por la Dirección de Jurisdicción Administración de esta Agencia Córdoba Cultura S.E., de conformidad a la ley de presupuesto Anual 2023 Nº 10.852 y demás normativa vigente en la materia, por la suma total de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000,00), a los fines de atender el pago de los premios comprometidos en la realización del concurso.

Que es dable ponderar que la Convocatoria cuyas Bases y Condiciones se acompañan al presente trámite garantizan una coherente e igualitaria participación de los interesados, toda vez que expresan con claridad a quien está dirigido y cuáles son las condiciones que deben cumplir las obras, la fecha y la forma de recepción de las mismas.

Que conforme arts. 3 y 4 del Estatuto de esta Sociedad del Estado, aprobado por Ley N° 10.029 y ratificada su continuidad mediante Ley N° 10.726, su objeto social está determinado por el fomento y promoción cultural, pudiendo administrar su patrimonio y asignar recursos a tal fin. Específicamente el inciso o) del art. 3° prevé que este organismo puede “Establecer programas de premios, becas, subsidios y créditos para el fomento de las actividades culturales y artísticas” Por ello, Ley de Presupuesto Administrativo N°10.852, normativa legal vigente, lo dictaminado por la Subdirección de Legales y Despacho bajo el Nº 2023/DC-00000076 y atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

ARTICULO 1º: AUTORIZAR el llamado a Convocatoria para la presentación de postulaciones del concurso “Salón de Artes Visuales 2023 – Premio Adquisición”, conforme bases y condiciones que se aprueban y como un solo Anexo I integran el presente instrumento legal como parte del mismo.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000,00), comprometida por esta Agencia para la realización del concurso, a las siguientes partidas presupuestarias: Jurisdicción 6.25 – Agencia Córdoba Cultura S.E., Programa 629 – Programa de articulación y apoyo a la producción y realización artístico cultural, Partida Principal 06– Transferencias para erogaciones corrientes, Partida Parcial 06– Transferencias al sector privado, Subparcial 07- Transferencias para actividades científicas y académicas del presupuesto vigente.-

ARTICULO 3°: PROTOCOLICESE, publíquese, notifíquese y archívese

FDO.: RAÚL DAVID SANSICA, PRESIDENTE – GASTÓN LUIS RE, VICEPRESIDENTE

10mo. Salón de Artes Visuales 2023 .

Premios Adquisición Casa de la Cultura, Río Cuarto

La Agencia Córdoba Cultura, a través de la Casa de la Cultura, Multiespacio Artístico de Río Cuarto, en adelante el Organizador, convoca a los artistas residentes en la provincia de Córdoba a participar del “10mo. Salón de Artes Visuales 2023”.

Se premiarán 3 (tres) obras, que serán adquiridas por la Agencia Córdoba Cultura y pasarán a formar parte del patrimonio de la Provincia de Córdoba.

Serán exhibidas en la Casa de la Cultura de la ciudad de Río IV.

Art. 1- ARTISTAS Y OBRAS QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podrán participar artistas mayores de 18 años, con una obra de su autoría, quienes deberán tener un mínimo de tres años de residencia en la provincia de Córdoba, debiendo acreditar fehacientemente la misma.

Art. 2- INSCRIPCIÓN

Juntamente con la obra, cada participante deberá entregar el formulario que se adjunta a estas bases (Anexo I), completo y firmado, además de fotocopia del DNI y, en caso de no tenerlo actualizado en su documento, certificado de domicilio. También un breve CV.

Art.3- FECHAS Y LUGAR DE RECEPCIÓN

Se recibirá sólo 1 (una) obra por artista. La recepción se realizará los días 15, 16 y 17 de mayo de 2023, en el horario de 9 a 14 hs., en la oficina del Área de Artes Visuales de la Casa de la Cultura, sita en General Paz 922, ciudad de Río Cuarto. También se podrán enviar por correo, para lo cual se tomará en cuenta la fecha del matasellos. Se recomienda el correcto embalaje de la obra y la utilización de servicios de envío común con seguimiento, adjuntando la documentación y formulario firmado en sobre cerrado fuera del embalaje.

Art.4- DE LAS OBRAS

a- Características generales Las medidas de las obras no podrán ser inferiores a 100 cm. ni exceder los 200 cm. por cada uno de sus lados, incluido el marco. A los fines de resguardar su integridad en los traslados, no deberán estar enmarcadas con vidrio. Las obras se presentarán listas para su montaje y exhibición.

b- Temática La temática es libre.

c- Obras excluídas No serán admitidas:

-Obras de artistas que hayan recibido este mismo premio en dos ediciones anteriores de este Salón.

-Obras de artistas premiados en el Salón de Pintura 2022, ya que forman parte del listado de candidatos que pueden ser seleccionados para oficiar como jurado de este Salón.

-Las obras efímeras o de materiales que evidencien problemas para su conservación. El jurado tendrá en cuenta durante la selección las condiciones de conservación a futuro de las piezas, en vista a su posible inclusión en muestras itinerantes.

-Obras con pintura u otros componentes frescos o no debidamente estabilizados.

-Obras que incluyan vidrio en su enmarcado.

-Obras producidas por más de un autor.

-Obras de artistas fallecidos.

-Obras llegadas fuera de la fecha de recepción.

d- Exhibición La Agencia Córdoba Cultura dispondrá, según su propio criterio, la ubicación y destino de las tres obras adquiridas, así como su traslado y/o cesión a otras colecciones de la Provincia.

e- Retiro Los gastos de envío y devolución de obras estarán a cargo de los artistas participantes exclusivamente. Cada artista se hará cargo del embalaje y retiro de obras, ya sea de forma personal o a través de un tercero autorizado por el autor.

Art. 5- PREMIOS

a- Se otorgarán tres premios de $150.000.- (pesos ciento cincuenta mil), a cada una de las tres obras seleccionadas por el jurado, sin orden de mérito. Los tres premios son adquisición y las obras pasarán a formar parte del patrimonio de la Provincia de Córdoba, asignándose a la Agencia Córdoba Cultura S.E.

b- Se otorgarán, además, tres menciones honoríficas por orden de mérito: 1°, 2° y 3° mención.

c- La entrega de premios se llevará a cabo el día 09 de junio de 2023 en la Casa de la Cultura Multiespacio Artístico de Río Cuarto.

Art. 6- JURADO

a) Composición El Jurado estará integrado por tres miembros, a saber:

a) Dos designados por la Agencia Córdoba Cultura.

b) Uno elegido por voto de los participantes. Será el más votado de los candidatos propuestos por el Organizador, entre los dos ganadores del “Salón de Pintura 2022”: Eduardo Livadioti y Juan Pablo Liboa.

c) Dos Veedores, uno designado por la Agencia Córdoba Cultura y otro en representación de la Casa de la Cultura, que fiscalizarán el acto de premiación.

-b Responsabilidades de los jurados

a) Los miembros del jurado realizarán su tarea ad honorem.

b) Ningún miembro del jurado podrá abstenerse de votar.

c) El jurado labrará el acta correspondiente una vez finalizada la votación.

d) En caso de que los envíos recibidos superen la posibilidad de exhibirlos en su totalidad en las salas de la Casa de la Cultura, el jurado también tendrá como tarea seleccionar (además de las tres premiadas) las obras que participarán de la Exposición “10mo. Salón de Artes Visuales 2023”.»

c- Criterios de Evaluación El jurado, deberá tener en cuenta al momento de evaluar las obras presentadas, que las mismas cuenten con los siguientes criterios:

a) Que respondan a todas las Características Generales que se estipulan en el Artículo Nº 4

b) Ejecución de técnicas, estéticas e imágenes innovadoras.

c) Posibilidades de conservación como parte de un Patrimonio.

d) Adaptación de la obra al conjunto patrimonial que la Casa de la Cultura ha ido formando mediante la realización de los Salones.

Art. 7-PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados serán publicados e informados a partir del día 31 de mayo de 2023.

Art. 8- RETIRO DE OBRAS

a- Obras no seleccionadas para la muestra Las obras que no formarán parte de la Exposición “10mo. Salón de Artes Visuales 2023” deberán ser retiradas desde el día 12 al 23 de junio de 2023 en los horarios de 9 a 14 hs.

b- Obras seleccionadas para la muestra Las obras no premiadas que formarán parte de la Exposición “10mo. Salón de Artes Visuales 2023” deberán ser retiradas desde el día 10 al 21 de julio de 2023 de 9 a 14 hs.

c- Plazo máximo para el retiro Los artistas cuyas obras no sean retiradas en las fechas citadas anteriormente tendrán 30 días a partir del lunes 24 de julio de 2023 para hacerlo. Vencido este último plazo, la Agencia Córdoba Cultura y la Casa de la Cultura de Río Cuarto no serán responsable de la misma y podrán disponer libremente el destino de la mencionada obra, sin derecho a reclamo alguno por parte de su autor, lo que queda expresamente entendido y consentido por el artista con la simple inscripción al presente Salón.

Art. 9-AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Los artistas que envíen obras a este “10mo. Salón de Artes Visuales 2023” autorizan expresamente al Organizador – Agencia Córdoba Cultura S.E. -, por el sólo hecho de participar del mismo, a reproducir y publicar imágenes de las obras presentadas. La Agencia Córdoba Cultura podrá hacerlo por sí o por intermedio de terceros, en forma total o parcial, en cualquier soporte y sin límites temporales, espaciales, cuantitativos o de otra naturaleza. Especial- mente autorizan a exponer y publicar las imágenes en portales de Internet o redes sociales.

Art. 10-ACEPTACIÓN DE ESTE REGLAMENTO

La sola inscripción a este Salón implica por parte del artista la aceptación total de este Reglamento.

Art. 11- SITUACIONES NO PREVISTAS

Todo caso o situación no prevista en este reglamento será resuelta por la Agencia Córdoba Cultura S.E., siendo su decisión definitiva e inapelable.»

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba Nº 70 del 14 de abril de 2023. El anexo I no se transcribe.