Rusia destruyó la mitad de la capacidad de producción energética de Ucrania

Rusia intensificó sus bombardeos sobre y dejó sin electricidad a varias regiones.

En su escalada militar, las tropas de Vladimir Putin atacaron infraestructura crítica para mermar la capacidad de la población civil de resistir el invierno y la guerra se encamina a un recrudecimiento en los próximos meses.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, confirmó que los ataques aéreos rusos con misiles y drones destruyeron la mitad de la capacidad de producción energética del país.

La la comunidad internacional observa con atención el deterioro de la situación en Ucrania.

OIEA

La Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear conexa a Naciones Unidas, indicó que la mayor parte de los reactores nucleares bajo control de las autoridades ucranianas tuvieron que reducir sus niveles de generación.

Según un comunicado del director general de la agencia internacional, Rafael Grossi, solo dos de nueve reactores están en pleno rendimiento, en otros seis la capacidad bajó entre 40 y 90 por ciento y un noveno se encuentra parado por mantenimiento.

“Las centrales nucleares necesitan conexiones fiables a la red eléctrica, tanto para transmitir la electricidad que producen como para recibir energía externa para la refrigeración del reactor. La creciente fragilidad de la red ha sido uno de los principales retos para la seguridad nuclear durante todo el conflicto armado”, lamentó el organismo.

En este momento crítico, reiteró “la importancia de respetar los siete pilares indispensables para la seguridad nuclear durante el conflicto”; particular, el cuarto, que establece que debe haber un suministro de energía seguro desde la red eléctrica a todas las instalaciones nucleares.

Cortes

El operador energético ucraniano (DTEK) anunció “cortes de electricidad de urgencia” en la región de Kiev y otras dos del este. También se cortó la luz y el agua en ciertas partes de la importante ciudad portuaria del sur Odesa.

Según DTEK, se trata del octavo gran ataque contra sus centrales eléctricas en lo que va de año.

La oleada de agresión dejó también al menos ocho muertos (entre ellos, dos niños) y una veintena de heridos.

Caja de Pandora

El canciller ucraniano declaró que los nuevos ataques son “la verdadera respuesta” de Putin a los dirigentes “que le llamaron o le visitaron” recientemente.

Cabe recordar que antes de los bombardeos, Zelensky afirmó que Putin no quiere la paz en caso de sentarse a negociar, sino romper con su aislamiento político.

“Creo que Putin no quiere la paz. Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar”, declaró en una entrevista con motivo del centenario de la Radio Ucraniana.

Zelensky dijo que las negociaciones con Rusia son posibles “solo en condiciones de fortaleza”, con “algún tipo de condiciones de rendición” de su parte y “siempre y cuando Ucrania no esté sola”.

“¿Qué tipo de negociaciones puede haber con un asesino? Si hablamos solo con Putin, solo con el asesino, y estamos en las condiciones en las que estamos ahora, no fortalecidos por algunos elementos importantes, es de entrada un estatus de perdedor para Ucrania. En una posición débil, no hay nada que hacer en estas negociaciones”, expuso.

Olaf Scholz

El jefe de Estado ucraniano criticó la llamada a Putin del canciller alemán, Olaf Scholz. Consideró que la comunicación abrió “la caja de Pandora” porque “ahora puede haber otras conversaciones y llamadas telefónicas” y sentenció: “Son meras palabras”.



Scholz habló el viernes con Putin, por primera vez desde diciembre de 2022, y lo instó a entablar negociaciones serias con Ucrania “con el objetivo de lograr una paz justa y duradera”.



Minsk-3

“Comprendemos todos los retos actuales y sabemos lo que hay que hacer. Y queremos dejarlo claro: no habrá un ‘Minsk-3′″, afirmó Zelensky en referencia a los dos Acuerdos de Minsk negociados en su momento con Rusia para poner fin al conflicto en el este de Ucrania que comenzó en 2014.

Ese choque entre rebeldes prorrusos apoyados por el Kremlin y las fuerzas ucranianas en el Donbás quedó solamente congelado hasta que se convirtió en una guerra a gran escala en 2022.

Zelensky apuntótambién a la necesidad de contrarrestar la cooperación entre Rusia y Corea del Norte.

“Rusia está enseñando a Corea del Norte la guerra moderna, y esto puede causar una significativa desestabilización más amplia”, dijo.

Aliados

Hace horas, Polonia informó que envió cazas y que movilizó todas las fuerzas disponibles respuesta a la agresión rusa.

“Debido a un ataque masivo de Rusia, que está llevando a cabo golpes usando misiles de crucero, misiles balísticos y drones contra sitios ubicados, entre otros lugares, en el oeste de Ucrania, han comenzado operaciones de aviones polacos y aliados”, publicó el Comando Operacional de Polonia en la plataforma de redes sociales X. Sumó que las medidas están destinadas a “garantizar la seguridad en las áreas adyacentes a las zonas amenazadas”.

Corea del Norte

En tanto, medios de Estados Unidos seguran que Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra Rusia

The Washington Post, The New York Times y la agencia AP, entre otros, publicaron que el presidente norteamericano dio luz verde para el uso de los misiles supersónicos guiados ATACMS en respuesta al envío de tropas norcoreanas para reforzar a las milicias de Putin.

Los ATACMS pueden transportar cabezas convencionales o de racimo y tienen un alcance de unos 300 kilómetros. Según Washington Post, su uso inicialmente se centrará en la región de Kursk, aunque especuló que el alcance de las operaciones podría expandirse si fuera necesario.