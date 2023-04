El CEO de la petrolera disertó junto a otros empresarios de primera línea en IDEA Energía. También estuvo Massa y dio precisiones sobre la segunda etapa del gasoducto Kirchner

El CEO de YPF, Pablo Iuliano, destacó que la empresa está en pleno desarrollo de inversiones, junto a socios de la industria hidrocarburífera, por valores de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en Vaca Muerta.

El evento Experiencia IDEA Energía, que se realizó ayer jueves en la ciudad de Neuquén, convocó al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la secretaria de Energía, Flavia Royón, junto a los directivos de las principales empresas que conforman la industria del Oil & Gas con participación en el yacimiento de hidrocarburos no convencional de Vaca Muerta y en las principales cuencas productoras del país.

En ese marco, Iuliano expresó que “se ha logrado tener un proyecto de país, basado en Vaca Muerta, de exportación de petróleo y exportación de gas, gracias por supuesto a las bondades de la roca, pero gracias también a la eficiencia que hemos ganado en el costo de capital en el desarrollo de la formación” no convencional de la Cuenca Neuquina.

“Hace pocos años tardábamos entre 30 y 40 días en hacer un pozo, hoy tardamos menos de 20; en esa misma época hacíamos 4 fracturas, hoy hacemos entre 12 y 14. Esa eficiencia la hemos logrado con las compañías de servicio, con los trabajadores, con todas las pymes, desde adecuarnos y cambiar las cosas desde las empresas y eso es lo que nos permite hoy tener este escenario de proyección de 1.200.000 barriles”, destacó.

En tanto, el CEO de CGC, Hugo Eurnekian, aseguró que “Vaca Muerta es el gran recurso que tenemos en el país por tamaño y por calidad”. Sin embargo, indicó que “el riesgo que corremos cuando tenemos un recurso tan importante como ese es perder atención respecto de una diversidad de recursos que también tenemos en la industria del petróleo y gas, que también es una diversidad importante para el sistema y que le agrega mucho valor al sistema”, como el crudo pesado en la cuenca del Golfo San Jorge.

Eurnekian señaló que el gasoducto Néstor Kirchner y sus ampliaciones estarán en pleno potencial de producción en el 2025 y mientras tanto “cada molécula de gas que produzcamos en el Golfo o en la Cuenca Austral y que se inyecte en el Gasoducto San Martín hasta esa fecha seguro que va a reemplazar gas licuado o gasoil que se importan a precios muchos más caros y en divisas”.

En la apertura de la jornada, el ministro Massa anunció que «el día que se inaugure» la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner se va «a poner en marcha la licitación del segundo tramo», y que para esa instancia se va a «invitar a invertir al sector privado», de manera que la obra permita «el desarrollo del Litoral» y el acceso a «potenciales mercados externos». «Queremos que el sector privado y el Estado trabajen de manera colaborativa y asociada«, manifestó el titular del Palacio de Hacienda ante el foro de empresarios.

También remarcó la importancia de «terminar con el Reversal del Norte», en el marco de «lo que representa en el corto plazo el declino de la cuenca de Bolivia y lo que representa Mato Grosso do Sul», con la puesta en marcha de «una de las plantas de fertilizantes más grandes de la región».

Con la puesta en funcionamiento de las obras mencionadas, Massa pronosticó que «en términos de números, significa cambiar para el 2030 a un modelo netamente exportador energético», con un «cambio de curva hacia el 2025, con volúmenes (de producción de hidrocarburos) multiplicados por cuatro o cinco» veces el actual.