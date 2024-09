Ya está disponible la información de las cuentas de argentinos en EEUU

Con la implementación del acuerdo modelo IGA 1 entre Estados Unidos y Argentina, el intercambio de información fiscal automática comenzó a regir oficialmente sobre cuentas de residentes argentinos en instituciones financieras de ese país. Recientemente, el país recibió la información correspondiente al 2023 (primer año de implementación de este acuerdo).

Este intercambio, enmarcado en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), tiene como propósito central combatir la evasión de impuestos por parte de residentes estadounidenses con inversiones fuera de EE. UU., y ha ampliado su alcance a otros países como la Argentina.

FATCA, aprobada en 2010 por el gobierno de EE.UU, obliga a las instituciones financieras extranjeras a reportar sobre cuentas de residentes estadounidenses. Este reporte no se limita a cuentas bancarias, sino que incluye también inversiones y otros productos financieros, todo con el objetivo de evitar la evasión de impuestos.

En el caso de Argentina, el acuerdo de intercambio de información se rige bajo el modelo IGA 1, mediante el cual las instituciones financieras de Estados Unidos deben informar sobre cuentas de argentinos que cumplan ciertos criterios.

Desde el 1 de enero de 2023, y sin carácter retroactivo, EE.UU ha comenzado a enviar datos relacionados con cuentas de residentes argentinos en instituciones financieras estadounidenses. Esta información se centra en dos tipos de cuentas:

1.Cuentas de depósito: Estados Unidos reporta sobre cuentas de depósito siempre que el titular sea una persona física residente en Argentina y haya recibido más de 10 dólares en intereses a lo largo del año. La información que se transmite incluye:

Nombre y apellido, dirección y CUIT del titular.

Número de la cuenta.

Nombre e identificación de la institución financiera.

El monto bruto de los intereses pagados.

Es importante aclarar que Estados Unidos no reporta saldos de las cuentas, sino solo los intereses generados, y no incluye información sobre cuentas pertenecientes a sociedades o entidades legales no humanas.

2. Cuentas financieras: En este caso, Estados Unidos reporta cuando se generan dividendos o ingresos de fuente estadounidense en estas cuentas. No importa el monto de estos ingresos, siempre que estén sujetos a ser declarados conforme a la normativa fiscal de Estados Unidos. La información proporcionada es similar a la de las cuentas de depósito e incluye:

Nombre, razón social, dirección y CUIT del titular de la cuenta.

Número de la cuenta financiera.

Nombre e identificación de la institución financiera.

Monto bruto de dividendos e ingresos acreditados en la cuenta.

Este reporte incluye tanto a personas humanas como a otras entidades residentes en Argentina que sean titulares de cuentas financieras en EE.UU. Además, se incluye información sobre dividendos cobrados por la tenencia de acciones de empresas estadounidenses o ETF de ese país.

Este intercambio de información tiene un impacto considerable en la relación fiscal entre Argentina y Estados Unidos, ya que permite un mayor control sobre las inversiones y cuentas financieras de los residentes argentinos en el exterior.

En la práctica, FATCA busca aumentar la transparencia financiera y reducir los niveles de evasión fiscal. Esto es particularmente relevante para Argentina en un contexto en el que se busca ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación tributaria.

Desde el lado de los titulares de cuentas en Estados Unidos, esta información enviada a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) representa una mayor exposición de sus movimientos financieros, por lo que es recomendable que quienes posean cuentas en ese país verifiquen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales locales.