Weretilneck: «Por cuatro años, no podemos esperar nada de la Nación»

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck aseguró que «no hay que esperar nada de la Nación», que la relación entre las provincias y el Poder Ejecutivo nacional «no va a cambiar» y seguirá así durante los «cuatro años» que dura el Gobierno, al referirse a la relación entre los gobernadores y el presidente Javier Milei.

En la entrevista al diario «El Rionegro», el gobernador dijo que la actual administración del Ejecutivo nacional «es un sistema político totalmente nuevo y distinto», al tiempo que lo calificó de «totalmente inaudito» por la «imposibilidad de dialogar y establecer vínculos, más allá de la defensa de los distintos intereses».

El gobernador negó que el problema sea la falta de un interlocutor y apuntó a la actitud del Presidente:

«Empezó con los diputados, siguió con los periodistas, la gente de la cultura y los gobernadores».

Weretilneck sostuvo que se trata del «tradicional contrapunto entre lo bueno y el mal» y que mientras «antes, el mal era el FMI, EE.UU. o China, el mal ahora es todo lo que no sea libertario».

En ese sentido, el mandatario consideró que esta tendencia «no va cambiar porque es la actitud del Presidente» la que la marca.

«Vamos a vivir así cuatro años. No hay que esperar nada de la Nación y habrá que sobrellevar estos cuatro años, con la defensa de nuestros intereses y encontrar respuestas a los problemas», apuntó.

Asimismo, dijo que «sin coordinación de la Nación con provincias y municipios es imposible plantear cualquier discusión, sea finanzas públicas o del sector privado, eso es lo raro y lo distinto, y habrá que acostumbrarse».

Weretilneck estimó que para la obtención de ingresos hay expectativas en la renegociación petrolera que calculó para junio próximo.

«No creo que se repita el esquema de negociación anterior, pero como proyecto municipalista, algo habrá para los municipios», afirmó.

En referencia a las erogaciones del gobierno dijo que el principal gasto es en personal por lo cual ya se concretaron ceses de contratos, muchos con horas cátedras o que no habían cumplido con las tareas.

«Hay una profunda revisión de guardias y horas extra en el sistema de salud, se trabaja también en el ausentismo que cuando ocurre en Salud se paga con horas extras, en la Policía se paga lamentablemente, con delitos y en la docencia se paga con suplencias», aseguró el mandatario.

«Es una manera indirecta de bajar el gasto sin afectar a las personas, la Función Pública ya acordó con las Juntas Médicas y se tercearizará el control del ausentismo de la policía», agregó.

Weretilneck también dijo que se seguirán ofreciendo sumas fijas pero que, «en el caso de Unter, se evalúan otras alternativas, como el concepto ubicación, también para policías».

«Especialmente en Bariloche, El Bolsón y Catriel, por los altos costos de los alquileres, seguiremos también analizando las asignaciones», concluyó.