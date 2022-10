El ministro de Economía se reunió con el titular del gremio, Roberto Fernández. Prometió $2 mil millones extra de subsidios. Los fondos sirvieron para levantar la medida de fuerza. Sin embargo, los recursos no alcanzan. La diferencia debería ser cubierta por las provincias, por ahora reticentes. En 10 días las empresas deberán pagar con aumento y allí podría resurgir la tensión.

Por Alfredo Flury

El ministro de Economía, Sergio Massa, comprometió un refuerzo de subsidios por 2 mil millones de pesos para transporte del interior del país y de esta manera desactivó el paro de 72 horas dispuesto por la UTA desde la cero hora de hoy.

El dato, anticipado ayer por Comercio y Justicia, fue confirmado por el titular del gremio, Roberto Fernández, tras reunirse con Massa y sus pares de Transporte, Alexis Guerrera, y de Trabajo, “Kelly” Olmos.

En paralelo, también a través de un comunicado del Ministerio de Trabajo, según el cual “si bien el transporte automotor en el interior es responsabilidad de las diferentes provincias, ante la falta de solución por parte de las jurisdicciones, el Gobierno nacional intervino en el conflicto y acordó un aumento de 2 mil millones de pesos correspondiente al Fondo Compensador, alcanzando la suma de 48 mil millones de pesos para este año», indicó el texto.

El acuerdo entre UTA y las cámaras empresarias del sector nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) se firmará hoy en la cartera laboral.

La reunión conciliatoria entre el gremio y las empresas se inició por la mañana en Trabajo y luego se trasladó al Ministerio de Economía, donde se incorporaron funcionarios de esa cartera con el objetivo de destrabar el conflicto.

¿Alcanza el refuerzo?

El tema es ahora quién pondrá la diferencia para poder afrontar la paritaria de UTA que, al igual que la firmada días atrás en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cerrará el año con una suba del 100%.

Las provincias a través del Comité Federal de Transporte (Cofetra) venían solicitando que la Nación sumará un refuerzo para poder costear el aumento salarial a los choferes y llevar las partidas para 2022 a 59.500 millones de pesos.

El fondeo extra anunciado por Massa llevaría el monto total de subsidios al interior a 48 mil millones de pesos en 2022.

De ese monto, la Nación ya giró 36 mil millones de pesos hasta septiembre inclusive. En tanto, para octubre, noviembre y diciembre debería completar con 10 mil millones más a los que ahora se sumarían otros 2 mil millones extra.

El Gobierno nacional pretende que la diferencia la aporten las provincias.

De acuerdo a datos a los que accedió este medio, los integrantes del Cofetra coinciden en negarse a sumar más fondos, aduciendo que en rigor ya pusieron recursos extra a los pactados. Según esos compromisos, las provincias deberían poner subsidios en una proporción del 70% respecto a los que aporta la Nación.

“Por ahora no tenemos nada oficial (respecto a los 2 mil millones extra que pondrá la Nación)”, señaló a este medio una fuente del Cofetra.

Con todo, admiten que muy seguramente, la Nación exigirá que el resto de los fondos los pongan las provincias. De hecho, el comunicado del Ministerio de Trabajo hace alusión a que son las provincias las responsables del sistema de transporte en cada jurisdicción.

La postura de la Nación no es nueva.

En el marco de la polémica respecto a quién pone recursos en cada distrito -el interior se queja del favoritismo con el AMBA-, el Gobierno nacional recuerda que las provincias incrementaron ostensiblemente los recursos por coparticipación y, aún así, son reticentes a aportar más fondos para sostener al transporte pese a que el Consenso Fiscal firmado tres años atrás, iba en línea con ese criterio.

Así el panorama, la jugada de ayer del Gobierno nacional frenó el paro lanzado para hoy y por 72 horas pero lejos aún parece estar de haber solucionado el conflicto que sigue latente.

Por lo pronto, el viernes de la semana próxima, las empresas deben pagar el aumento del 10%, el primero del escalonado acordado con UTA.

Si la exigencia de parte de esa obligación no es cubierta por las provincias, el gremio podría activar la medida de fuerza, al menos en aquellos distritos que no cumplan con el pago en tiempo y forma.

En la ciudad de Córdoba los sueldos se abonarían conforme la paritaria. “Si no hay acuerdo es muy probable que la Municipalidad adelante los fondos para evitar un paro. No hay margen para una nueva medida. El usuario no la toleraría”, se sinceró un informante.

Los números en Córdoba

En el caso del transporte en la ciudad de Córdoba, hasta septiembre pasado, la Nación aportó subsidios por 270 millones de pesos, la Provincia por 210 millones de pesos y la Municipalidad por 60 millones de pesos, como anticipo a cuenta de los subsidios por llegar.

Esos fondos, sumados a los ingresos de las empresas por el corte de boleto y el aumento de tarifas aplicado hace un mes atrás, sirvieron para cubrir el pago a los choferes y los gastos para el funcionamiento del sistema.

Pero con la nueva paritaria esos recursos quedarán cortos. En ese marco y según pudo confirmar Comercio y Justicia, en octubre y con el aumento del 10%, el costo salarial del sistema llegará a 725 millones de pesos. En tanto, en noviembre rozará los 900 millones de pesos y en diciembre, con un aumento del 33% respecto al valor base, la masa salarial insumirá más de 1.000 millones de pesos.

En ese marco, el aporte extra que comprometió la Nación sólo cubrirá una parte menor de la suba. El resto debería surgir de las provincias o eventualmente de un esfuerzo extra del municipio.

Por lo demás, el costo restante para poder operar el servicio ya se ubica en torno a los 650 millones de pesos, la mayor parte del cual es cubierto con el corte de boletos.

En ese contexto, hoy resulta impensable un nuevo aumento de tarifas, por lo que si no hay aportes extra de subsidios, el problema de la cobertura de la prestación del servicio seguirá siendo un tema a resolver.

¿Frenan el Presupuesto?

La amenaza de votar en contra el proyecto de Presupuesto lanzada por legisladores del Interbloque Federal y de algunos referentes de Juntos por el Cambio de Córdoba en caso de que la Nación no incremente los subsidios para el interior para afrontar el cierre del año, “sigue en análisis”, según confió ayer una fuente legislativa.