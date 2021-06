Sin transporte urbano: UTA Córdoba decretó paro

La UTA Seccional Córdoba confirmó el «incumplimiento del pago de los salarios según el acuerdo vigente» y por tanto la conducción gremial tomó la determinación de concretar desde la hora 00 del sábado 5 la retención total de tareas en todas las áreas del transporte público de pasajeros de la ciudad Capital.

Según indicó el gremio que lidera Carla Esteban, la medida de fuerza se mantendrá «hasta tanto se logren garantizar los pagos de forma integra a todos los trabajadores y trabajadoras».



«Hay quienes dicen que somos ‘esenciales’, pero la realidad es que aún no hemos sido vacunados. Y encima no nos pagan todo el salario. No nos dejan más opciones que realizar un paro», dijo Esteban quien señaló que a pesar del acuerdo pactado, la respuesta de los empresarios es que «ya no tienen más para depositar».



La medida se extendería al menos por el fin de semana.