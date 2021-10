El titular de la metalúrgica Aluar, Javier Madanes Quintanilla, dijo hoy que en la reunión de ayer en la Casa Rosada, a que asistió con otros empresarios, el presidente Alberto Fernández les afirmó que la «convicción de llegar a un acuerdo» con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es «plena» de toda la coalición gobernante.

“Ese tema, tanto el Presidente como la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), están empujándolo a la par, y aspiran que se cierre de la mejor manera posible y lo antes posible”, indicó el empresario esta mañana a Radio 10.

En ese marco, uno de los puntos de la agenda que “inquietaba” a los empresarios invitados, según Madanes, era la negociación con el FMI por la deuda externa.

“Se le pedía al Presidente una respuesta `taxativa´ sobre las fechas y la modalidad, y fue muy concreto y dio ambas respuestas”, agregó el también titular de la productora de neumáticos FATE.

Madanes Quintanilla detalló que la fecha del acuerdo es visualizada hacia “comienzos del año que viene” y remarcó que Fernández fue “muy claro” sobre los puntos que aún están en negociación con el organismo.

“Lo que todavía se esta discutiendo que son los dos puntos que hipotecarían el crecimiento: uno es la sobretasa que el Fondo aun reclama, y el segundo es el plazo de gracia para comenzar a efectuar los pagos”, afirmó Madanes Quintanilla.

También, el titular de la principal metalúrgica nacional destacó que la reunión se desarrolló bajo la modalidad de “agenda abierta”.

“Cada uno tenía sus ideas y tuvo la oportunidad de exponerlas sin ningún tema preelaborado”, detalló, y añadió que el Presidente “tomó las riendas de las respuestas”:

Respecto de la situación económica, el empresario afirmó que hay una “mejora concreta en la medida que la crisis sanitaria se va recomponiendo”; aunque reconoció que “restan una cantidad de temas para solucionar”.

En ese marco, Madanes Quintanilla puntualizó que dos temas que formaron parte de la discusión y fueron trabajados en conjunto fueron “la recuperación de la capacidad ociosa”, y la “dinamización de los programas de inversiones dentro de la limitación de recursos que tanto el sector privado como el Estado tienen”.

Por su parte, sobre la inflación, el empresario señaló que tanto el Gobierno como los empresarios en la reunión acordaron en que hay que “llevarla a un terreno que, luego, no rompa con todo el esfuerzo”.

En ese sentido, el titular de Aluar indicó que pese a que la Argentina tiene niveles de inflación “exorbitantes”, en el resto del mundo hay lugares que atraviesan actualmente una “situación inflacionaria peligrosa”.

Otros punto puesto en agenda por algunos empresarios en la reunión fue la doble indemnización y la prohibición de despidos, de las cuales, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, indicó está mañana que está en análisis su modificación.

“Es un tema que a mí particularmente me resulta un poco delicado porque cuando se habla, inmediatamente uno se quiere precipitar de hablar de una reforma laboral”, indicó Madanes Quintanilla.

El empresario se distanció de una reforma de tal tipo: “Yo, al menos, no considero que es la oportunidad y todavía tenemos que resolver otros problemas”, opinó.

“No sé si la forma es a través de una reforma laboral integral. Creo que hay mucho camino por recorrer vía el consenso, que es algo que también quedó bastante claro en la reunión”, agregó.

Madanes Quintanilla enfatizó en que la discusión debe ser en una “mesa de tres patas” con el Estado, los sindicatos y el sector privado: “Tiene que haber un trabajo de grupo. Esto por imposición no funciona”.

“Realmente creo que no merece la pena que ningún gobierno pague un costo político por algo que lo tenemos que resolver entre todos”, sentenció.