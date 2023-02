El Indec publicó el esperado Índice de Salarios de noviembre. Pese a la desaceleración momentánea de los aumentos de precios, el poder adquisitivo siguió en retroceso.

En la jornada de ayer el Indec publicó el índice de salarios correspondiente al mes de noviembre de 2022. En dicho informe se observa que los salarios aumentaron un 6,7% mensual y 85,5% interanual. Esos números ofrecen realidades dispares respecto a la evolución del IPC que mide cada mes el organismo.

Según el Índice de Precios al Comsumidor publicado en diciembre para el mes previo, la variación mensual de los precios para el mes de noviembre fue del 4,9%, un registro bajo que hizo ilusionar a los funcionarios del gobierno respecto a poder frenar la suba de precios. Así, respecto a ese valor, en noviembre los salarios (con su suba de 6,7% promedio) le ganaron a la inflación. El crecimiento mensual se debe a subas de 7,3% en el sector privado registrado, 5,7% en el sector público y 6,4% en el sector privado no registrado

Sin embargo, el 85,5% interanual que marcó el Índice de Salarios quedó por debajo del 92,4% que sumó la inflación en el mismo período. En términos interanuales, ningún segmento de trabajadores logró vencer a la inflación, ya que los incrementos de 88,0% en el sector privado registrado, 87,5% en el sector público y 74,1% en el sector privado no registrado quedaron por detrás de lo que señaló el IPC de noviembre.

La situación no mejora si se compara con lo acumulado en el año desde diciembre de 2021. Las subas de 85,4% en el sector privado registrado, 82,6% en el sector público y 64,5% en el sector privado no registrado arrojaron un promedio acumulado de 80,8% de aumento del índice de salarios, contra un 85,3% de inflación en los primeros once meses del año. Apenas si el sector privado registrado pudo celebrar estar 0,1% por encima de la inflación.

Disparidades

Si se observa de qué manera aumentaron los salarios para cada segmento, los más desfavorecidos han sido los trabajadores informales, con la salvedad de que reciben ayudas sociales que no son contempladas en el índice al tratarse de ingreso y no de salario. Este segmento estuvo casi 20 puntos por debajo del promedio de aumento de salario acumulado en el año para trabajadores registrados y casi 15 puntos por debajo de la cifra interanual.

Respecto a los empleados públicos, el reciente acuerdo del sector público nacional ha llevado el aumento de sueldos del año a empardar la inflación, al obtener UPCN y ATE un 23,13% extra para el trimestre febrero-abril, que llevará el total de la paritaria 2022 a 97%.

Índice de salarios o RIPTE

Algunas veces surge la comparación entre los dos tipos de índice, el Índice de Salarios y el RIPTE. Sin embargo, ambos miden cosas distintas y, por lo tanto, su utilidad es diferente.

El índice RIPTE es la remuneración promedio que perciben los trabajadores en relación de dependencia y que han sido incluidos en las nóminas de las empresas durante los últimos 13 meses. Lo da a conocer la secretaria de Seguridad Social dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este indicador permite hacer el seguimiento de los salarios registrados.

El Índice de Salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos. Suma, además, a los trabajadores informales. Este indicador permite una mirada más amplia y abarcativa del mercado de trabajo.

Si se analiza el Índice de salarios se puede ver que ubica a lo salarios del sector privado no registrado en una cantidad nada despreciable de dos de cada diez trabajadores argentinos.