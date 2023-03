Los empresarios obtuvieron el compromiso del ministro de Economía de la Nación de garantizar un sistema de aprobación de importaciones fluido y con las menores dificultades posibles. Abrieron contacto directo

El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a los metalúrgicos cordobeses y a delegados de las entidades empresariales locales que reclamaron en noviembre pasado la intervención del ministerio para resolver la ya larga problemática relativa a la imposibilidad de acceder a insumos importados para la producción nacional de bienes y servicios. El funcionario los recibió este miércoles en su despacho del Palacio de Hacienda y se comprometió a poner en marcha un mecanismo conjunto de trabajo para garantizar la fluidez en las autorizaciones oficiales para que los insumos lleguen al sector productivo cordobés.

«Hoy los dirigentes de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (CIMCC) salieron de la reunión con Massa con una impresión positiva, con la esperanza de avanzar y poder seguir trabajando para seguir siendo generadores de ingresos genuinos y motor de crecimiento del país», afirmó la oficina de prensa de los empresarios metalúrgicos.

La convocatoria, en los primeros días de marzo, a una reunión para analizar el tema y encontrar vías de solución, había generado entusiasmo entre autoridades de la cámara y de otras industrias, aquejadas desde 2020 por restricciones al acceso a dólares para pagos al exterior, a lo que se sumó en el último año la exigencia de un plazo de pago de 180 días a partir de la recepción de la mercadería, así como otros problemas administrativos que surgieron en los últimos tres meses de 2022 por la aplicación del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), «que no estaba funcionando” en esos meses y que sigue generando recelos en distintas actividades industriales.

A pesar de que el Gobierno nacional instrumentó mecanismos para atender uno a uno los casos de empresas que presentaron inconvenientes graves en su cadena de producción derivados de estas circunstancias y de que en muchos casos se fueron resolviendo las problemáticas planteadas, «hay sectores de la actividad industrial que por su estructura productiva dependen de modo periódico y permanente de la llegada de insumos desde afuera y que requieren de una solución de iguales caracteres», explicó Pablo Camacho, gerente de la CIMCC, al ser consultado por Comercio y Justicia.

De modo que la actual forma de acción gubernamental «ha sido solución para algunos casos, para algunas empresas que tienen problemas puntuales con algunos insumos o por la importación de maquinarias, pero no ha sido solución por ejemplo para el sector automotor o autopartista», precisó el dirigente empresarial, porque la relación productiva y comercial con proveedores externos es periódica, no eventual.

Esta problemática termina generando una serie de consecuencias que afecta económicamente ramas productivas de la mayor importancia para el país. La extensión del plazo de repago a 180 días genera tensiones con los proveedores externos; la falta de acceso en tiempo, forma y volumen a los dólares del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) aumenta costos diversos y se provocan otros problemas. Algunas empresas optan por trabajar con dólares del Mercado Electrónico de Pagos (MEP, cuyo valor está alejado del dólar oficial pero es menor que el dólar «blue») «pero hay empresas, como las automotrices -aunque hay otras más-, que no pueden trabajar con el dólar MEP porque la estructura de costeo del producto final está atada al dólar oficial».

En la reunión del miércoles, Massa escuchó a Gustavo del Boca y Ramón Ramírez, de la cámara; José Díaz, de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), y Marcelo Martínez, de la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba, quienes expusieron la problemática con la que se enfrenta la industria «ante profundas dificultades para aprobar SIRA y la imposibilidad de realizar giros de divisas al exterior».

Los empresarios explicaron «la urgente necesidad de contar con una sistematización que dinamice la operatoria de manera que se obtenga fluidez y efectividad para que la producción siga adelante», y ante esa solicitud, Massa «se comprometió para que Gobierno y empresas de Córdoba trabajen en conjunto para garantizar la fluidez que el sector necesita«. Con ese fin, habrá «contacto directo» de la Nación con las entidades para avanzar en este sentido, se supo.

Los dirigentes metalúrgicos cordobeses vienen reconociendo que en los últimos meses se han realizado anuncios de inversiones productivas muy importantes para la cadena industrial del Gran Córdoba, en especial para autopartistas, «sin embargo los anuncios son una cosa y su ejecución es otra. Si la ejecución concreta depende de situaciones que no se resuelven, llegamos a cuellos de botella que vacían de contenido los anuncios». Se trata de extremos «que no podemos darnos el lujo de darnos, ya que estamos perdiendo negocios futuros, estamos extinguiendo oportunidades que podrían redundar en más producción, más trabajo y más ingresos», advirtió a inicios de mes la cámara que agrupa a los empresarios metalúrgicos de Córdoba y Gran Córdoba.

Por supuesto, el problema de fondo es la sed de dólares que presenta la economía nacional en un momento en el que se están teniendo altas tasas de inversión, pero los dólares no están porque, si bien las exportaciones aumentan, suben tanto o más las importaciones, y el sector agropecuario, tradicional generador de dólares para la economía, no está liquidando ventas.

Al menos entre las empresas industriales del Gran Córdoba, todo esto se viene sufriendo con pesimismo, ya que no se avizoran soluciones definitivas y los viejos problemas seguían presentándose en los primeros meses de este año, pero el acceso directo al Ministerio de Economía y el establecimiento de un esquema de contacto sin intermediarios con los responsables del SIRA cambió el ánimo en el sector.