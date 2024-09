Pobreza e Indigencia en niveles dramáticos: sólo en el Gran Córdoba se sumaron 170 mil pobres

La primera escaló a 52,9% en el país en el primer semestre, 12,8 puntos más que un año atrás. En cifras, hay casi 25 millones de personas en esa condición. En tanto, la indigencia se duplicó, según el Indec. Es la mayor en 20 años. En Córdoba, 49,5% es pobre y 12,8%, indigente, es decir, 792.611 y 205.425 personas, respectivamente. La Provincia difundió el impacto para reducir los indicadores por incidencia de programas no monetarios

Los índices de pobreza e indigencia en el país alcanzaron en el primer semestre del año niveles récord en los últimos 20 años.

Los números son dramáticos. De acuerdo a los datos informados por el Indec, en la primera parte del año, la pobreza llegó a 52,9% en el caso de las las personas de 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares.

Si se proyectan los datos oficiales a todo el país, la cantidad de pobres llegó a casi 25 millones de personas.

El porcentaje se ubica 12,8 puntos porcentuales arriba respecto a un año atrás.

En tanto, el índice de indigencia pasó de 9,3%, en 2023, a 18,1% este año.

En números, hay 8,1 millones de personas que no tienen ingresos ni siquiera para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Los problemas sociales son los más graves desde 2003 y se concentran en la población menor de 14 años: 66,1% de los niños argentinos se encuentra en condición de pobreza.

“Es un número que va a volver a reflejar la cruda realidad que atraviesa la Argentina y es consecuencia del populismo. El Gobierno heredó una situación desastrosa, la peor herencia que recibió un gobierno en la democracia, quizá de las peores que recibió un Gobierno en la historia”, apuntó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz insistió en sus críticas a la gestión de Alberto Fernández al sostener que “dejaron bombas implantadas”.

En esa línea, aseguró que hacen “todo para que cambie”. “De hecho hace cuatro períodos que el salario comenzó a recuperarse”, destacó.

Cruces por los datos

“Toda tuya Milei”, le dijo la ex ministra de Desarrollo Social del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, en una publicación en la que calificó como “triste, muy triste” la cifra divulgada por el organismo de estadísticas.

Mientras, el ex presidente Mauricio Macri, de buen diálogo con el gobierno de Milei, también habló sobre el aumento de los indicadores de pobreza e indigencia y aprovechó para reiterar sus cuestionamientos al “populismo” y a las políticas del gobierno anterior. “No nos engañemos: las consecuencias del populismo se pagan. Siempre”, dijo en su cuenta de “X”.

Quien también se expresó en redes sociales en repudio al aumento de la pobreza fue el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño. “Los capitalistas empobrecedores aumentaron la pobreza hasta el 52,9 %, la más alta en 20 años. Milei y sus cómplices logran superar al gobierno de Macri y Alberto Fernández”, criticó

A continuación, propuso “enfrentarlos con la movilización popular” hasta lograr derrotar “esta política de hambre”, dijo en referencia a las medidas económicas impulsadas por el economista libertario.

Más datos

Por lo demás, entre los detalles del informe oficial, en cuanto a los grupos de edad, se destaca que dos tercios (el 66,1% del total) de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza.

El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 60,7% y 48,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 29,7% de las personas se ubicó en hogares bajo la línea de pobreza.

Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (NEA), 62,9%; y Noroeste (NOA), 57,0%. Las menores, por su parte, se registraron en las regiones Patagonia, 49,1%; y Pampeana, 49,9%.

En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 11,0 p.p., en tanto que en los aglomerados de menos de 500.000 el incremento fue de 12,3 p.p. con respecto al segundo semestre de 2023.

El futuro

Según datos del propio Indec, el índice de salarios promedio para los trabajadores formales fue, entre enero y junio de este año, 15% inferior, en términos reales, al promedio del segundo semestre de 2023, tomando en cuenta la inflación que tuvo la Canasta Básica Total (CBT) desde julio del año pasado.

Sin embargo, el economista en jefe de Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, destacó que “durante 2024, la fuerte baja de la inflación y la mejora de los salarios reales, que fueron acomodándose tras el shock inicial, auguran que en el segundo semestre la tasa de pobreza volverá a bajar. En esta línea, si tomamos algunas estimaciones mensuales, como las que realiza la UTDT, vemos que la pobreza ya empezó a bajar, aunque sigue en niveles muy altos”.

En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, remarcó que la pérdida de puestos de trabajo en el sector informal de la economía y el bajo salario en el sector privado son dos factores cruciales a la hora de los altos niveles de pobreza e indigencia.

”El sector de los trabajadores informales pobres, que cayó en la indigencia y que depende en gran medida de los programas sociales, no se recuperó. Es en este contexto que se observa una mayor desigualdad entre los distintos sectores trabajadores”, agregó.

Vale recordar, no obstante, que el indicador de la UCA no es estrictamente comparable con el del Indec, dado que tienen metodologías distintas.

Córdoba

Mientras tanto, y siempre según el Indec, la pobreza en el Gran Córdoba subió de 39,1% a 49,5% en 12 meses. En cifras, hoy hay 792.611 pobres sobre una población de 1.599.739. En un año, 169.878 cordobeses pasaron a integrar el grupo al que no les alcanza para afrontar la Canasta Básica Total (CBT).

Por su parte, dentro de ese conjunto de personas, estaban bajo la línea de indigencia, esto es el 12,8% de la población del Gran Córdoba, frente al 7,4% del año pasado.

En números, son 205.428 personas, 87.551 más que 12 meses atrás.

Incidencia de planes no monetarios

En tanto, como es habitual, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, presentó anoche sus propios datos, según los cuales, a partir de la incidencia de los denominados planes no monetarios, salieron de la indigencia a 63 mil personas y de la pobreza a 41 mil en el Gran Córdoba

El dato surge de los resultados del operativo Monitoreo de Condiciones de Vida, que elabora el organismo.

Asimismo, se observó que 89% de las personas en condición de indigencia y 84% de las personas en situación de pobreza residen en hogares beneficiarios de al menos uno de los planes no monetarios relevados.

Según los números que elabora Estadísticas, si se tienen en cuenta los ingresos monetarios de las personas, el porcentaje de pobreza se ubicó en 48,9% (837 mil personas, incluyendo a la población en situación de indigencia), significando un incremento de 8,3 puntos porcentuales respecto al mismo semestre del año 2023. Al incorporar el impacto de los programas no monetarios, la cifra desciende a 46,5%, esto es 2,4 puntos porcentuales menos. Así, la cantidad de personas en situación de pobreza no indigente se reduce 4,9%, por lo que 41.000 personas salen de esta condición.

Con respecto a la indigencia, se ubicó en 11,6% (198.000 personas), significando un incremento de 4,5 puntos porcentuales respecto a lo observado tanto en el primer semestre como en el segundo del año 2023. Al considerar el impacto de los programas no monetarios, la cifra disminuye 3,7 puntos porcentuales, ubicándose en 7,9%. Esto significa que el porcentaje de personas en condición de indigencia se reduce 31,9% y 63.000 personas salen de ella.

Los programas no monetarios incluyen exenciones tributarias, tarifa social y boletos subsidiados al transporte, además de otro tipo de ayudas que brinda el Estado provincial a sectores vulnerables.