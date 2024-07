Plan Milei: bajaron los dólares paralelos pero también las acciones y bonos

La decisión de un esquema de “emisión cero” y de intervenir en el mercado cambiario para reducir la brecha surtió efecto respecto del objetivo original. Sin embargo, la medida impactó de manera negativa en las acciones y los títulos de deuda argentinos que derivaron en una nueva alza del riesgo país

Los tipos de cambio paralelos, el blue, el MEP y el “contado con liqui” (CCL) sufrieron ayer lunes un contundente caída, superior a siete por ciento, y cortaron así el aumento sostenido que se había verificado en los últimos días y que llevó a que la brecha con el dólar oficial se ubicara en el mayor nivel de la gestión de Javier Milei.

La baja de los diferentes tipos de cambio fue el resultado de los anuncios que el Gobierno hizo en el pasado fin de semana, según los cuales cada vez que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compre divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la emisión de pesos será “esterilizada” con la venta de dólares en mercado bursátil del CCL. Así, el equipo económico dejará de expandir su base monetaria.

En la primera jornada hábil tras los anuncios, el dólar blue bajó $85 a $1.415 para la venta y se alejó de su récord nominal histórico de $1.500, que había tocado justamente el viernes pasado.

Por su parte, el CCL también cayó con fuerza: se hundió 8,5% para ubicarse en los $1.307,18 y la brecha con el tipo de cambio oficial retrocedió al 41,6%. El dólar MEP, a su vez, descendió 7,7% hasta $1.307,54.

«Esta baja responde a expectativas: puntualmente a la perspectiva de que el Gobierno tenga artillería como para salir a vender dólares en el mercado del MEP y CCL. En esta primera rueda, pareció ser altamente efectiva. No obstante, aún no hemos visto ni siquiera el primer día de trading, ya que no se conoce el saldo comprador o vendedor que tendrá el BCRA. Con todo, es esperable que esta semana los dólares paralelos caigan», dijo el economista Joel Lupieri, de EPyCA Consultores.

Específicamente, lo que sucedió en esta jornada fue que el Gobierno empezó a intervenir en el contado con liquidación para intentar reducir la brecha con el mayorista, que la semana pasada cerró en torno a 60%.

«Los paralelos han bajado fuerte entendiendo dos cuestiones: se ha congelado la base monetaria a los niveles actuales y para eso, se venderán los dólares que compre el BCRA en el MULC, es decir, es un aviso al mercado de que habrá cierta intervención. Y, por otro lado, que el vencimiento de Globales y Bonares se hará con superávit pero, a costa de un mayor ajuste, de menor producto y menor recaudación. Por eso, la reacción de la caída de bonos y acciones, es una mala señal para el mercado», aseguró por su parte el economista Federico Glustein.

Al respecto, cabe mencionar que el Ministerio de Economía también anunció que procederá a comprar al BCRA, las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025.

Esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que acumulado a mayo ascendió a $2,3 billones.

En ese contexto, ayer, la autoridad monetaria compró US$36 millones en el mercado oficial de cambios, por lo que, para esterilizar los pesos emitidos por esa adquisición, debería vender en la plaza del dólar CCL unos US$25,2 millones, tal cual se anunció este fin de semana.

Acciones y bonos

Por el contrario, las medidas anunciadas por Milei y Luis Caputo el sábado no cayeron bien en el mercado de acciones y bonos argentinos, que experimentaron bajas generalizadas e impactaron en una nueva suba del riesgo país.

«A priori, el nuevo esquema promete corroer la acumulación de reservas en los próximos meses. La relación entre dicha acumulación y las probabilidades implícitas de default sugiere que los tenedores de bonos argentinos le dan relevancia a este indicador», señalaron desde la consultora PPI.

Por su parte, en SBS ven a la decisión del Gobierno «más orientada a contener expectativas en términos de aumento de la brecha cambiaria dado que, como venimos comentando, el BCRA es estacionalmente vendedor neto en el MULC en los segundos semestres de cada año. Es decir, en principio, no esperamos demasiada expansión de pesos por compras de divisas en estos meses».

Las bajas de los títulos en dólares estuvieron lideradas por el Global 2038 (-4,3%), el Global 2035 (-3,2%) y el Bonar 2041 (-3,3%). En ese marco, el riesgo país medido por el JPMorgan trepó 2,9% hasta los 1.555 puntos básicos, el nivel más alto desde el 7 de junio.

En cuanto a los bonos en pesos, la deuda atada a CER cayó hasta los 4,7% de la mano del TX26, seguido por PAP0 (-4,1%), el PARP (-2,9%), y el TZX27 (-2,9%).

Los dólar linked, en tanto, se hundieron hasta 4,8%, encabezados por el TZV25.

El S&P Merval cayó 12,2% a 1.504.983,980 puntos; medido en moneda extranjera perdió 4,1% a 1.151,51 puntos. Entre las acciones que más bajaron se encontraban Ternium (-15%), Transener (-14%), Transportadora de Gas del Sur (-13,2%), Telecom (-13,1%), y Banco Supervielle (-13%).