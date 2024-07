Paritarias: UEPC rechazó la oferta, para por 48 horas pero Llaryora aún tiene alternativas

El gremio desestimó por insuficiente la propuesta. Y reactivó un paro para lunes y martes. El negociador oficial, David Consalvi, manifestó su preocupación por la decisión y si bien insistió en que el diálogo sigue abierto, alertó por las consecuencias para los propios educadores y la marcha del ciclo lectivo. ¿Cuáles son las salidas posibles para evitar la medida?

Por Alfredo Flury



La Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) rechazó la nueva propuesta salarial elevada por el Gobierno de Córdoba y dispuso sin más, reactivar el paro de 48 horas resuelto oportunamente y suspendido por el dictado de la conciliación obligatoria, medida que ahora se concretará el lunes y martes próximo.

“En el marco de la conciliación obligatoria y después de dos cuartos intermedios, el Gobierno de Córdoba nos presentó una propuesta salarial que representa un retroceso respecto a las presentadas previamente y un desconocimiento de los requerimientos planteados por nuestra organización”, señaló el comunicado difundido ayer por la organización gremial luego de la reunión mantenida con los representantes del Ejecutivo.

En este contexto, el sindicato ratificó un paro de 48 horas para el lunes 5 y el martes 6 de agosto.

Será con movilización (el martes) en toda la provincia, con foco en la ciudad de Córdoba. La medida había sido resuelta por la asamblea provincial del gremio en su última sesión aunque luego fue suspendida ante el dictado de la conciliación por la Secretaría de Trabajo.

“Lamentablemente para nosotros, la nueva propuesta no es superadora, porque no contiene lo que planteamos en la síntesis de la asamblea de delegados departamentales, donde dijimos que la nueva propuesta tenía que tener un mayor recupero desde el mes de junio, debía resolver las cuestiones del Apross, tenía que suspender el diferimiento para los jubilados y mantener los puntos que estaban en la propuesta que había sido rechazada”, dijo Roberto Cristalli, titular de UEPC.

“No está garantizado el 100% del IPC, remunerativo y bonificable, no está garantizada la jerarquización, no está garantizado el cumplimeinto de la compensacion para las DAI, para la Universidad Provincial, no está el complemento Fonid, por todo esto consideramos que el gobernador no cumplió con la promesa pública asumida, no hubo una propuesta superadora”, señaló Cristalli quien exigió al Gobierno una nueva oferta superadora.

La propuesta

La presentación que elevó el Gobierno contempla que los incrementos salariales de junio y julio se compondrán de un porcentaje remunerativo y lo restante con una suma no remunerativa de $25 mil por agente y a las 20 horas cátedra, completando el 100% del IPC.

Además, “se garantiza para julio que los salarios docentes de maestros del cargo inicial sin antigüedad y de jornada simple serán de $600 mil”, dice la propuesta.

“De agosto hasta noviembre, se garantiza el aumento mensual de salarios según el índice de inflación del mes anterior, un 100% del IPC, remunerativo y bonificable”.

El Gobierno también ofreció una suma fija de $30 mil en agosto, de $35 mil en septiembre, de $40 mil en octubre y de $50 mil en noviembre.

Asimismo, la oferta incluye que en octubre se aplique la tercera etapa de la eliminación del tope del “estado docente”. El compensatorio del incentivo docente, por su parte, aumentará todos los meses de acuerdo al índice de inflación del mes anterior.

En relación con los planteos sobre el Apross, la oferta señala que se suspende la aplicación del Fosaet durante todo el período del acuerdo, mientras que en julio, los aportes de los docentes al Fondo de Enfermedades Catastróficas no se aumentarán, como tampoco será actualizado el valor de “familiares voluntarios”.

Para los jubilados, tendrán un aumento del mismo valor del porcentaje remunerativo y bonificable que tienen los activos, se subirán los topes para la aplicación del descuento del Artículo 58 de la Ley 8.024 (pasa a ser $ 900 mil), beneficiando aproximadamente a la mitad de los jubilados docentes.

Por otra parte, la propuesta dice que en agosto se amplía el alcance del Boleto Educativo Gratuito en todos los tramos y horarios para los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI), hospitalarios y de programas de alfabetización.

Y en septiembre, los directores con anexos o salas a cargo de todos los niveles comienzan a cobrar, por esa función, el salario equivalente a dos horas cátedra. En noviembre, se pagarán dos horas por anexo, hasta un tope de seis horas.

Finalizado el Plenario de Secretarios Generales de ayer, el gremio convocó a asambleas informativas para hoy, en donde se informará a los docentes los términos del rechazo a la propuesta salarial y se definirán acciones de visibilización en las delegaciones.

Por último, el sindicato exigió al Ministerio de Educación que suspenda la Feria de Ciencias y la Jornada de Formación programadas para este viernes 2 de agosto en los establecimientos escolares de la provincia “ya que no están dadas las condiciones para su realización”.

Preocupación

La determinación de la conducción de la UEPC fue muy mal recibida por la Provincia. El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, manifestó su “preocupación” por la decisión del gremio, más aún en el marco de una conciliación obligatoria a la que aún le quedaba margen para seguir negociando.

“Decidir un paro por 48 horas mientras veníamos negociando es una actitud drástica que no esperábamos”, admitió en diálogo con Comercio y Justicia.

Consalvi destacó los detalles de la propuesta que, entre otros puntos, incluyen un básico de $600 mil para unos 30 mil maestros de grado, sobre un total de 80 mil docentes.

“Representa una suba del 22% para ese grupo”, recordó.

Además, enumeró una serie de medidas como la ampliación del Boleto Educativo Gratuito (BEG), el congelamiento de la aplicación del Fosaet por parte de la Apross y otras acciones relacionadas a la obra social que eran reclamadas por el gremio.

En paralelo, se ajustará el Fonid por inflación y se reduce el impacto del Aporte Solidario que pagan los jubilados que perciben un doble beneficio.

“Sólo la suba del Fonid que en realidad debería pagar la Nación, la Provincia tiene que erogar 4 mil millones de pesos extra y 13.500 millones más en el semestre por las medidas que involucran a la Apross”, resumió Consalvi.

El funcionario recordó que las mejoras se otorgan en el marco de una recaudación que viene en baja en términos reales y que no parece tener un horizonte de cambio en el corto plazo.

Al mismo tiempo, volvió a remarcar que la negociación aparece contextualizada por una situación interna del gremio en la que conviven sectores con intereses muy disímiles, panorama que complica arribar a cualquier acuerdo.

“Los docentes están cobrando los mismos sueldos que en mayo por no haber acordado aún. Es un perjuicio para ellos, más allá de los ocho paros que ya realizaron en el año y que se les descuenta de sus haberes. En paralelo, la falta de acuerdo genera un enorme perjuicio para el normal desarrollo del ciclo lectivo”, resumió.

Por lo demás, aseguró que aún así, el Gobierno sigue abierto al diálogo pero necesita que el gremio adopte una postura más flexible.

Las alternativas

Aunque Consalvi dijo que no hay mayor margen para mejorar la propuesta, fuentes consultadas por Comercio y Justicia arriesgaron algunas posibilidades.

Por lo pronto, la conciliación obligatoria no está vencida. De hecho, el plazo original concluye este viernes. Sin embargo, la autoridad laboral puede extender el plazo por otros 10 días hábiles más. Si se adopta esa medida, la UEPC está obligada a acatarla, bajo el riesgo de tener que afrontar sanciones ante la posibilidad de que el paro sea declarado ilegal.

Al mismo tiempo, otra alternativa es que Trabajo disponga un aumento a través de un laudo. Con todo, esa medida, si bien habilitada por ley, no parece ser la mejor salida. “Lo más probable es que el gremio la desconozca”, admitió un informante.

En ese contexto, la chance más potable es extender la conciliación obligatoria y que el Gobierno haga una nueva propuesta que convenza a los educadores.

“Está claro que si el gobernador no habilita una mejora, la prórroga de la conciliación no servirá de nada”, concluyó la fuente.