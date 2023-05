La Cámara Argentina que agrupa a los bancos digitales expresó su rechazo a las nuevas restricciones del BCRA

La Cámara Argentina Fintech expresó su rechazo a la Comunicación “A” 7759 del BCRA, mediante la cual anuncia que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP, es decir las billeteras virtuales) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con criptoactivos.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y desacuerdo con esta medida, considerando que limita el acceso a una tecnología que ofrece múltiples beneficios y oportunidades para nuestra sociedad”, precisó la entidad a través de un comunicado de prensa.

La Cámara Argentina Fintech alertó que estas medidas «obstaculizan y atentan contra el progreso y la libre elección de los ciudadanos que buscan alternativas para proteger su poder adquisitivo en un contexto de acelerada inflación«.

“Creemos firmemente que fortalecer el ecosistema cripto es una de las llaves para acceder a nuevas y prometedoras oportunidades para nuestro país”, agregaron las autoridades de la cámara.

Para la entidad, los procesos normativos “requieren del diálogo constructivo entre los sectores público y privado”, ya que los errores de diagnóstico y de emisión de normativa «pueden afectar negativamente la evolución y el crecimiento de un ecosistema virtuoso en términos de generación de empleo, impulso a la innovación y exportación de conocimiento».

“Invitamos al BCRA a revisar esta medida y a trabajar en conjunto con la Cámara Argentina Fintech y otros actores relevantes del sistema para establecer un marco que permita el desarrollo responsable y sostenible de la industria cripto en Argentina”, agregó.

Ayer, se oficializó que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes las operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos, no regulados por la autoridad nacional competente y autorizados por el BCRA.

Por ofertar o facilitar se entiende la disponibilidad de botones de compra automatizados para el usuario, explicó la autoridad monetaria, que aclaró que las personas interesadas deberán realizar la operación por su cuenta.