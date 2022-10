El Gobierno nacional aportará finalmente más fondos para cubrir el aumento salarial a los choferes. Sin embargo, exige que las provincias también sumen recursos. Para 2023, el servicio urbano de Córdoba deberá contar con la tarjeta SUBE. Córdoba pedirá que se homologue el sistema ya vigente. Llaryora insistió en corregir inequidades.

El conflicto en el transporte urbano del interior del país producto del reclamo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que dispuso un paro de actividades por 72 horas a partir del próximo miércoles, quedaría destrabado hoy luego que el Gobierno nacional acceda a disponer de fondos extra para cubrir la exigencia de los choferes.

El tema debe quedar resuelto hoy. Es que a las 11 de la mañana hay una nueva reunión convocada por el Ministerio de Trabajo y del que tomarán parte el gremio y representantes de Fatap, la Federación que nuclea a los empresarios.

De acuerdo a datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, el Gobierno nacional realizaría un aporte extra de recursos. Con todo, ese refuerzo deberá ser acompañado también por las provincias.

En rigor, las jurisdicciones federales ya aportan fondos. De hecho, actualmente y en el caso del transporte de Córdoba, la Nación gira 250 millones de pesos, la Provincia aporta otros 205 millones y la Municipalidad de Córdoba suma otros 90 millones de pesos.

Pero esos recursos ya no alcanzan para cubrir la paritaria de UTA que, tal como acordó el gremio para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pretende un aumento para llegar a diciembre con una suba anual del 100%.

En ese marco, trascendió que hoy habrá un anuncio que incluso sería efectuado por el propio ministro de Economía, Sergio Massa.

En principio, Nación finalmente aportaría recursos para llevar los subsidios en 2002 a 59.500 millones de pesos para el transporte del interior, desde los 46 mil millones aprobados oportunamente y que ya se agotaron el mes pasado.

El refuerzo está condicionado a que las provincias incrementen también sus partidas. Hasta anoche, ese aumento no había sido confirmado.

En tanto, el municipio de Córdoba no pondría nuevos fondos, según pudo conocer este medio.

En cualquier caso, el punto clave es que hoy se destrabaría el conflicto y finalmente UTA desactivaría el paro previsto a partir de este miércoles.

Es que en el Gobierno nacional había tomado nota de la situación explosiva que se podría generar en caso de llevarse adelante un paro de 72 horas en el interior, máxime en función de las disparidades de las tarifas en el AMBA y en las diferentes ciudades del país.

Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, Santa Fe y Rosario, el boleto cuesta 85 pesos mientras que en el AMBA apenas 25 pesos el boleto para tramos más cortos.

Mientras tanto, luego de la fuerte presión de los legisladores nacionales por Córdoba, del secretario de Transporte de la Provincia, Franco Mogetta, y del propio intendente Martín Llaryora, para lograr modificar las partidas para el transporte en el proyecto de Presupuesto 2023 y conseguir un refuerzo para destrabar el paro de UTA, este fin de semana continuaron las declaraciones respeto a la necesidad de modificar los criterios de reparto de los subsidios.

Fue Llaryora quien en una entrevista a una radio porteña, apuntó contra las desigualdades entre AMBA y el interior.

Parte de sus declaraciones fueron reproducidas a través de la red social Twitter por el intendente.

“Lo que no sucede en Capital Federal parece que no pasa en la Argentina, un nuevo paro de #transporte en el interior del país sería una catástrofe económica y social. El 85 % de los fondos nacionales destinados al transporte se aplican en el AMBA. Queremos las mismas condiciones”, señaló para luego completar: “El interior de la #Argentina es productivo y #Córdoba aporta con sus retenciones, el esfuerzo que nuestra provincia hace por el país es tremendo. No puede ser que cuando se distribuyen los recursos se lo haga de esta manera, perjudicando al resto. Esto no es #federalismo”.

Fondos para 2023

Mientras tanto, la Cámara de Diputados votará esta semana y en principio dará media sanción al proyecto de Presupuesto 2023.

Es que luego de los cambios introducidos en el dictámen que emitió la Comisión de Presupuesto y Hacienda el jueves pasado, los legisladores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal que, entre otros, integran los parlamentarios afines a Juan Schiaretti, apoyarían la iniciativa y de esta manera el oficialismo se aseguraría que el proyecto pase al Senado.

Para Córdoba, el principal cambio que destrabó el apoyo fue que el Gobierno accedió a incrementar los subsidios al transporte que de 66 mil millones de pesos originales pasó a 85 mil millones.

El incremento de los subsidios había sido acordado días atrás entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y gobernadores del norte del país.

La cifra, aunque menor a los 113 mil millones de pesos que pedían las provincias nucleadas en el Comité Federal de Transporte, igual fue aceptada porque, según quedó explícito, estará sujeta a revisión conforme la suba de costos.

El dictámen modificó el artículo 81 del proyecto original de Presupuesto, prorrogando el Fondo Compensador por un monto de 85.000 millones de pesos “como piso a partir del cual se realizará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías, preferentemente en base a la asignación de recursos conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.

Asimismo, se acordó la creación de un Consejo Federal que administrará los subsidios al interior “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público”.

Las provincias y municipios que hayan adherido al Fondo Compensador deberán acreditar las medidas adoptadas en miras a la implementación del SUBE como condición para percibir los fondos.

Finalmente, se dispuso que el Ministerio de Transporte será el encargado de reglamentar el funcionamiento del nuevo Consejo, “pudiendo prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del SUBE”.

Llegará la SUBE a Córdoba

Respecto a la implementación de la tarjeta sin contacto que rige desde hace tiempo en el AMBA e incluso en otros distritos y que la Nación pretende extender al resto, fuentes consultadas por este medio aseguraron que, en el caso de Córdoba, se buscará que la Nación homologue el sistema vigente.

“La tecnología vigente es superior a la SUBE”, señalaron.

De todas formas, el tema no está definido. Tiempo atrás, el intendente Martín Llaryora había solicitado a la Nación que aplicara la SUBE en Córdoba. En realidad, en aquel momento, el jefe comunal apuntaba en esa dirección, como forma de que la Nación sumará más subsidios al interior, en línea con el AMBA.

Por lo demás, no será sencillo la aplicación. Por lo pronto, las tickeadoras que validan la SUBE tienen componentes importados y hoy no habría stock disponible.