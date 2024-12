Milei profundizará la motosierra, anticipó reformas tributaria, laboral y previsional y vaticinó crecimiento sostenido

El Presidente habló de la herencia y de los logros con base en cambios drásticos en diferentes frentes. Dijo que en 2025 seguirá el ajuste y se avanzará en una batería de reformas, entre ellas fiscales, laboral y previsional. Mencionó la competencia de monedas y la salida de cepo. También, que el crecimiento redundará en más inversiones, mejores sueldos y más empleo. Volvió a cuestionar el papel del Estado. Anticipó que las provincias deberán asumir el rol recaudador. ¿Qué implica eso para Córdoba?

El presidente Javier Milei aseguró que se avizora un crecimiento sostenido para 2025 y que, pese a tratarse de un año electoral, profundizará la motosierra con mayor ajuste en el Estado para consolidar las bases sentadas este año, que llegaron para quedarse.

El jefe de Estado habló anoche por cadena nacional en un discurso que comenzó a las 21 y que había sido grabado previamente, con motivo de cumplirse un año de gestión. La alocución se extendió por 45 minutos.

En ese marco, comenzó con un breve repaso de la herencia recibida, agradeció a los “argentinos de a pie” por el apoyo y vaticinó que “vienen tiempos felices” para la Argentina.

“El sacrificio que han hecho no será en vano”, prometió Milei en el que también aseguró que “la recesión terminó y el país ha comenzado a crecer”.

El jefe de Estado se mostró acompañado por el Gabinete completo, sentado a la misma mesa con el titular de ministros, Guillermo Francos, y con su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. No estuvo entre los ministros y funcionarios, la vicepresidente Victoria Villarruel, con quien Milei mantiene claras diferencias.

“Estamos cada día más cerca de que la inflación sea poco más que un mal recuerdo”, subrayó el mandatario, al hacer una evaluación del año a nivel económico. En ese sentido, dijo que en 2025 se verá “un crecimiento sostenido” a partir de las bases macroeconómicas que se sentaron en los últimos 12 meses, con crecimiento de salarios y del empleo.

“Hoy hace exactamente un año, un degenerado fiscal, a quien no voy a nombrar, venía de imprimir 13 puntos del PBI en un año para ganar una elección”, apuntó Milei, al hacer referencia al ex candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Sergio Massa.

En contraposición, subrayó que “hoy la emisión monetaria es cosa del pasado”. Sostuvo, en tanto, que cuando asumió “decían” que no iba a llegar “a enero” y ya está “en diciembre” y en su gobierno “no se van a ningún lado”, al tiempo que apuntó contra lo que denomina “la casta”, al celebrar que “destapamos sus curros”.

“Abrimos los cielos, desregulamos el transporte terrestre, eliminamos los precios máximos, derogamos la ley de Góndolas, los excesos de Sadaic, habilitamos Internet satelital y aumentamos la competencia en el sector medicamentos”, destacó sobre las medidas llevadas adelante por el Ministerio de Desregulación.

En ese sentido, aseguró que la “reforma estructural” que produjo su gobierno fue “ocho veces más grande que la de (Carlos) Menem”.

Entre los anuncios del discurso, anticipó que está “cada día más cerca de la salida definitiva del cepo cambiario”.

Remarcó que esa medida fue una “aberración que nunca debería haber ocurrido” y añadió: “Con nosotros se va a terminar el año que viene y para siempre”. También sostuvo en materia económica que su gestión logró “estabilizar la economía y evitar la catástrofe” a la que, según él, se dirigía el país, y con “15 por ciento de diputados y 10 por ciento de senadores”.

“Si pudimos hacer tanto con todo el mundo en contra, imaginen todo lo que podemos hacer con viento a favor”, exhortó, en la antesala del año electoral.

Motosierra profunda

El mandatario remarcó que “se viene la motosierra profunda” para ahondar el achicamiento del Estado. “Vamos a hacer una auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público más profunda de la historia argentina, que nos legará un Estado más chico, más efectivo, y más barato para todos los pagadores de impuestos”, detalló.

Y completó: “Continuaremos eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del estado que no debería existir. Cada atribución o tarea que no corresponda a lo que se supone que tiene que hacer el Estado nacional será eliminada”, describió.

Resaltó así que en el año de las elecciones legislativas profundizará su “programa de ajuste”, a diferencia del resto de los gobiernos que, en esas ocasiones, “se dedican a aumentar el gasto público”.

Reformas

“Vamos a hacer una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral; una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política, y otras tantas reformas que el país se debe hace décadas”, detalló. Además, señaló que su administración encarará una “reducción de impuestos explícitos” que disminuirá “en un 90 por ciento la cantidad de impuestos nacionales”.

También anticipó que se pondrá en marcha un “esquema de competencia” para que “todos los argentinos puedan utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas”.

“Esto quiere decir que desde ahora, cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares, o en la moneda que considere; exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos”, aclaró.

Adelantó que se buscará un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, al anticipar que impulsará reformas para que los países del Mercosur tengan “autonomía” con el resto del mundo.

De ese modo apuntará en el Mercosur a “eliminar las trabas arancelarias que dificultan el libre comercio interno dentro del Mercosur y reducir el arancel externo común que nos encarece la vida a todos sin ningún beneficio en contraprestación”, anticipó. El mandatario también señaló que su gestión “vino a terminar con el régimen de privilegio que convirtió a los argentinos de bien en ciudadanos de segunda”, por lo que, dijo, “llegó la hora del hombre común”.

Cepo

Milei sostuvo que su gobierno está “cada día más cerca de la salida definitiva del cepo cambiario” y aseguró que esa medida llegará el próximo año. Al brindar un discurso en cadena nacional con motivo de su primer año de gestión, Milei remarcó que el cepo fue una “aberración que nunca debería haber ocurrido”.

“Con nosotros se va a terminar el año que viene y para siempre”, enfatizó el jefe de Estado y dijo que para materializar esa acción trabaja en una solución definitiva de los stocks del

Banco Central.

Eso podría darse a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario o con un acuerdo con privados, indicó.

Energía nuclear

En paralelo, reveló que se desarrollará un plan nuclear argentino que permitirá el desarrollo de otras áreas tecnológicas como la inteligencia artificial.

Luego de enumerar las políticas implementadas que permitieron mejoras significativas en el plano económico, Javier Milei anunció que en los próximos días se dará a conocer un plan que tiene por objetivo el avance en materia tecnológica.

“La cruzada desregulatoria de este gobierno nos ha puesto en el mapa mundial. En materia tecnológica esto augura un futuro de enormes oportunidades, porque el giro a la libertad y el optimismo tecnológico que está dando la Argentina contrasta con muchos países desarrollados, que cada día están más cerca de ser un infierno regulatorio”, sostuvo el mandatario.

Al respecto remarcó: “Nosotros tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. No por nada somos el país con más cantidad de unicornio per cápita de la región”.

Por tal motivo, consideró que dichos “factores combinados convierten una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en inteligencia artificial”. Para ello, Milei destacó que es preciso el desarrollo de determinadas tecnologías.

Al poner en valor las mejoras y estabilidad lograda en el plano económico, el mandatario sostuvo que “no es casualidad que las mayores empresas del mundo están evaluando proyectos en Argentina”.

A modo de ejemplo, planteó que “interesante es que el aumento de demanda de energía que implica la inteligencia artificial porque va a generar en el mundo entero el resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive”.

En ese marco, “nosotros no nos vamos a quedar atrás, vamos a diseñar un plan nuclear Argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación en las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia”.

Si bien Milei dio a conocer la decisión del gobierno de avanzar en un plan de energía nuclear, sostuvo que “este plan será presentado en los próximos días por el Dr. Reidel, y nos pondrá una vez más a la vanguardia en la materia”.

De ese modo, se espera que en el país se avance en materia de energía nuclear, la cual sirve de fuente necesaria para alimentar los centros de datos que requieren gran consumo energético para la ejecución de los modelos de inteligencia artificial.

Edad de imputabilidad

Milei anunció que entre las reformas que se enviarán al Congreso, figura una que apunta a la baja de la edad de imputabilidad, una discusión a la que el Gobierno le dio especial importancia desde su primer día de gestión. De hecho, la iniciativa, que apunta a establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil que contemplará que los adolescentes de entre 13 y 18 años sean imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal, ya ingresó al Congreso en julio de este año.

Lo que se busca es “que quien sea lo suficientemente maduro como para ser consciente de su delito, sea también lo suficientemente maduro como para sufrir las consecuencias”.

Una novedad del anuncio fue una reforma de la Policía Federal para convertirla en una Agencia Federal de Investigación Criminal, un órgano parecido al FBI: “Esto aumentará su eficiencia operativa, su profesionalización, su tecnología y su capacidad para combatir delitos con un alcance tanto nacional como internacional. O sea, un FBI argentino de verdad, no el espejito de color que vendía Massa”.

En sintonía con esto, Milei anunció una Unidad Anti Narcoterrorismo “para combatir el narco en la triple frontera. Buscaremos la cooperación de nuestros vecinos que integran el Mercosur”.

Impuestos

Milei adelantó una reforma impositiva que busca reducir 90% los impuestos nacionales existentes, “devolviendo la autonomía fiscal a las provincias”. Según el anuncio, esta medida tiene como objetivo simplificar el sistema tributario y descentralizar la gestión fiscal.

“El año que viene veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias para ver quién atrae más inversiones”, añadió.

En ese marco, fuentes del Ejecutivo de Córdoba evitaron pronunciarse sobre el tema ante consultas de Comercio y Justicia. Con todo, el planteo pareció ir en línea con la propuesta que en su momento realizó el ex ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, y que también esbozó el ex gobernador Juan Schiaretti.

Habrá que ver cómo se cristaliza esa reforma. Por lo pronto, Schiaretti siempre reclamó que Córdoba aportaba mucho más de lo que le ingresaba en materia de coparticipación.

RIGI

En materia de inversiones, destacó un marco fiscal más competitivo para atraer grandes inversiones superiores a los 200 mil millones de dólares. “Ya tenemos solicitud de aprobación de inversiones por más de 11.800 millones de dólares, y hay anuncios por miles de millones más en sectores como infraestructura, minería, siderurgia, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas”, expresó Milei en relación al RIGI.

En el ámbito del comercio internacional, detalló su propuesta para reformar el Mercosur. Esto incluye la eliminación de trabas arancelarias internas, la reducción del arancel externo común “que nos encarece la vida a todos sin ningún beneficio en contraprestación” y la promoción de un tratado de libre comercio con Estados Unidos “como debió haber sucedido hace 19 años”.

Repercusiones

Entre los posteos y mensajes tras el discurso de Milei, uno de los mensajes más llamativos fue el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada del mandatario y ausente en su mensaje por cadena nacional.

Mediante su cuenta de Twitter, Villarruel expresó: “1er año de gobierno. Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina!”. Adjunto en el mismo tuit, publicó un video que resume diversos hechos ocurridos durante sus funciones frente al Senado.

Entre los momentos que se destacan del material compartido por la vicepresidenta, aparece un recorte de las declaraciones que dio en febrero pasado en alusión al retiro de un busto del ex mandatario Néstor Kirchner, ubicado en Salón de las Provincias de la Cámara alta. En aquel entonces, justificó la decisión y afirmó: “Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”.

Desde la Izquierda y el peronismo salieron con fuertes críticas al balance realizado por el mandatario. Dirigentes de la oposición fueron los más duros.

La kirchnerista Cecilia Moreau posteó en redes: “Que lástima que el presidente @JMilei no dijo nada sobre la restitución de los medicamentos a nuestros adultos mayores, otra medida que demuestra la inmensa crueldad de este gobierno. Para muchos de ellos el acceso a esos medicamentos es la diferencia entre la vida y la muerte”.

En tanto, Nicolás del Caño señaló: “Reconozcan el error y retrocedan con esta medida atroz antes de que sea demasiado tarde. Milei miente. Los salarios perdieron, las jubilaciones se hundieron, crece el desempleo y tenemos pobreza récord. Los que ganaron son los especuladores financieros amigos de Caputo y los Kueider de la vida. La casta está feliz”.