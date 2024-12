Milei pondera su gestión, con un riesgo país en baja pero con materias pendientes

El Presidente utilizará hoy la cadena nacional para trazar un balance de su primer año de Gobierno. La mejora en los indicadores macro son evidentes aunque hay desafíos sin resolver. Ayer, el blue rebotó luego de varias ruedas en baja, pero el riesgo país hasta 737 puntos



El presidente Javier Milei hará hoy uso de la cadena nacional para exponer un balance de su primer año de gestión, con logros y desafíos en el horizonte.

El discurso que será grabado, será luego difundido a las 21, según se informó.

El jefe de Estado repasará los avances en la macroeconomía, básicamente a partir de una situación previa que exigía medidas urgentes y drásticas, según lo especificó en varias oportunidades.

En paralelo, se estima que, fiel a su estilo, no escatimará en adjetivos no exentos de violencia para atacar a sus adversarios que al fin y al cabo son todos aquellos que no acuerdan con sus políticas, sin importar si son de su mismo signo político.

Por lo demás, se espera que el Presidente avance con algún anuncio, por ejemplo, referido a la salida del cepo cambiario o de una reforma tributaria además de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras medidas.

Sin Presupuesto para 2025, Milei gobernará por segundo año consecutivo con una pauta reconducida, en este caso la de 2023. En la práctica, lo hará con la discrecionalidad que ya lo caracteriza.

Mercados

Más allá de las múltiples variables a analizar, ayer, los mercados volvieron a mostrar signos positivos, en un rally alcista que ya lleva varios días.

Tras frenar su tendencia a la baja y estancarse en torno a 750 puntos básicos por más de dos semanas, el riesgo país se acopló a la reducción de la brecha cambiaria y retrocedió más de cuatro por ciento y se ubicó en 737 puntos básicos.

El valor es apenas 16 unidades por encima del mínimo de 720 puntos a los que llegó a principios del mes pasado para marcar la cifra más baja desde agosto de 2019, previo a las PASO en las que el entonces presidente Mauricio Macri sufrió una contundente derrota en manos de Alberto Fernández.

La suba de los bonos soberanos, que anotaron avances de hasta 0,8% en los títulos más negociados, se enmarcó en una jornada en la que volvieron a retroceder los dólares financieros, mientras que el dólar libre anotó una leve suba.

Con todo, la brecha se mantiene en mínimos históricos, particularmente con el dólar MEP, que cotiza apenas $11 por encima del precio de pizarra del Banco Nación, que cerró ayer en $1.036. Así, la brecha es de apenas uno por ciento mientras que entre el libre y el oficial ahora se ubica en 3,7%, ya que el billete informal se operó en $1.075 durante buena parte de la rueda, y cerró a $1.065.

Por su parte, el contado con liquidación (CCL) también volvió a caer, para cerrar menos de 5% por encima del dólar oficial, con una cotización de $1.071, lo que implica una baja de $40 desde el miércoles pasado.

Ayer, además, el Banco Central compró US$163 millones y las reservas se ubicaron en US$31.511 millones.

En cuanto al mercado bursátil, el S&P Merval recuperó el terreno en las ruedas anteriores, con los papeles del panel líder mayormente en verde, por lo que el índice subió 0,8% en pesos y 1,5% medido en dólares. Lideraron las subas YPF (3,7%) y Telecom (3,1%). También en Wall Street, los ADR marcaron mayoría de subas, con YPF (5,3%) y Telecom (4,3%) a la cabeza más Tenaris, con una suba de 3,5% en el día.

“El Merval se mantiene en zona de máximos. Para superar su mayor marca histórica de enero de 2018, actualizada por la inflación, debería trepar un 11,5% adicional al cierre del viernes. En este sentido, frente a la renta fija soberana, que parece haber iniciado una leve corrección, el índice comienza a parecer relativamente caro”, advirtió la consultora financiera PPI en su último informe semanal, en el que agregó que si se mantuviera la relación con el riesgo país de los últimos dos años, “un Merval de US$2.055 se condice con un riesgo país más cercano a los 600 puntos básicos que a los 769 (del viernes). Vale destacar que, por su naturaleza, los bonos soberanos tienen un límite de apreciación y una compresión adicional del riesgo país que requerirá de tiempo y resultados”.

El Banco Central sigue con reservas netas en terreno positivo y, si bien una misión negociadora encabezada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, sigue en Washington en busca alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI que aporte fondos frescos, todavía no hay novedades al respecto. Un anuncio en ese sentido, por caso, daría impulso a una nueva ola de suba de los bonos soberanos.

Existen, además, dudas sobre la continuidad de la reactivación económica, más marcada en algunos sectores que en otros.